Cristina Kirchner: "No queremos que le vaya mal al Gobierno, queremos que deje de hacer las cosas mal"

La ex presidente Cristina Kirchner habló públicamente por segunda vez desde que lanzó su candidatura a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana. La primera había sido en Mar del Plata, el día que presentó a los candidatos que la acompañan en estas elecciones legislativas.

En esta oportunidad, la ex mandataria estuvo en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde encabezó un acto con científicos y técnicos. Desde allí le respondió al presidente Mauricio Macri, quien había asegurado que el kirchnerismo quería que le vaya mal al Gobierno "para recuperar el poder".

"El Presidente está equivocado. No queremos que le vaya mal al Gobierno. Queremos que el Gobierno deje de hacer las cosas mal", sostuvo. Y agregó: "Cuando a un gobierno le va mal, no les va mal a los funcionarios o al presidente, le va mal al pueblo".

La ex jefa de Estado les pidió a los ciudadanos que "den un mensaje con su voto" para que "el Gobierno advierta que debe modificar el rumbo económico, porque vamos mal". "En esto soy absolutamente 'bilardista', y el resultado es malo", dijo, en referencia a la idea del ex entrenador de la Selección Carlos Bilardo, que siempre sostuvo que lo más importante en un partido de fútbol es ganar.

"Pensaban que estas políticas iban a dar otros resultados, que iban a venir las inversiones porque representaban una idea diferente a la nuestra. Es algo válido. No tengo por qué dudar. Pero cuando ya transcurrieron casi dos años de gobierno, no puede haber más excusas", exclamó frente al aplauso de los presentes.

Cristina estuvo acompañada por el segundo candidato a senador nacional de Unidad Ciudadana, Jorge Taiana. La ex presidente aseguró que "lo que está pasando" en el país, en referencia a la situación económica, "no es bueno para nadie". "Lo digo despojada de cualquier tipo de ambición", indicó.



"Cuando uno ha vivido todo lo que ha vivido, pasó todo lo que pasó, y tuvo todos los honores que el pueblo le puede conceder, lo que quiere, para los hijos y los nietos, es que no vuelvan a vivir las cosas que nos tocaron vivir a nosotros", explicó la ex mandataria.

La precandidata a senadora nacional comparó la situación económica actual con la que el país vivió durante 1975, cuando ocurrió el "Rodrigazo", una de las crisis económicas más duras que tuvo la Argentina. Ocurrió durante el gobierno de Isabel Perón.

