Michetti, sobre Cristina Kirchner: "Espero que cuando venga al Senado trate de interactuar razonablemente"

La vicepresidente imaginó cómo sería convivir en la Cámara alta con la ex jefa de Estado. Además, habló sobre su último encuentro con el papa Francisco: "De ninguna manera cree que somos neoliberales"

A pocos días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la vicepresidente Gabriela Michetti explicó cómo cree que sería convivir en el Senado con la ex jefa de Estado Cristina Kirchner, quien aspira a representar a la provincia de Buenos Aires en la Cámara alta.

"Es difícil imaginarse…", dijo Michetti. "Si depende de mí, voy a tener una relación absolutamente normal y tranquila como la tengo con todo el mundo", agregó. La clave, dijo, está en la actitud que adoptará la ex mandataria. "Espero que sea una persona que cuando venga al Senado, si viene, trate de interactuar razonablemente", manifestó.

En esta línea, señaló que el tono que maneja la ex presidente en campaña "no tiene nada que ver con el que tenía los últimos años como presidente". "Es un tono relajado, de buenas maderas, tranquila, con la voz bajita, con otra ropa…", describió en una entrevista que concedió a LN+.

"(En el Senado) me la imagino con tono de ex presidente porque es lo que más vi. Tal vez tenemos otro tono, sería mejor…", añadió.

En otro tramo del reportaje, fue consultada sobre el caso Milagro Sala, luego de que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) recomendara al Gobierno otorgarle la prisión domiciliaria a la jefa de la Tupac Amaru. "Estoy de acuerdo con lo que la Justicia defina", dijo Michetti. "SI la Comisión recomienda eso, la Justicia tiene que mirar hasta el último detalle de las documentaciones para decir si tiene que estar en su domicilio o no", expresó.

Además, dio detalles sobre su último encuentro a solas con el papa Francisco, que se prolongó durante una hora. "Fue una linda conversación: una continuidad de las que teníamos", contó Michetti.

La vicepresidente dijo no saber cuándo el Sumo Pontífice visitará la Argentina. "Traté de no meterme en temas en los que puede estar incómodo", explicó. Consultada sobre la opinión del Papa sobre el rumbo del Gobierno, sostuvo que "tiene distintas opiniones sobre unas u otras medidas, pero aseguró: "De ninguna manera cree que somos neoliberales".