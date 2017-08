Se salvó de milagro: así quedó el auto de Sol Pérez después del choque

Sol Pérez se salvó de milagro luego de protagonizar un terrible accidente cuando mientras iba al volante, embistió a una camioneta que se cruzó en su camino.

“Pensé que me había muerto porque saltó el airbag y veía todo blanco”, dijo Sol Pérez esta mañana en una entrevista, y ahora salieron a la luz las fotos más terribles del choque.

“La camioneta no tiene nada, pero mi auto quedó destrozado. Yo lo único que hacía era tocarme la cabeza porque pensé que me la había roto. Sentí el golpe pero por suerte no tenía sangre ni nada. No tenía puesto el cinturón de seguridad y casi me mato.”, explicó.

Pronto se supo que Sol Pérez no estaba exagerando para nada su relato, ya que las imágenes hablan por si solas.