Andrea Ghidone y una dolorosa confesión

A pesar de que está radicada en Buenos Aires hace ya nueve años, y que cuenta en su haber con una gran carrera artística, Andrea Ghidone no se olvida de sus orígenes.

Así fue como reveló al programa “Falta de Respeto”, de Radio Conexión Abierta, que un productor uruguayo le ofreció prostituirse durante los primeros meses de su carrera.

“Groseramente, y en la cara, en Uruguay un productor me dijo que las únicas maneras de llegar eran ‘tener un marido, o un tipo que te banque, o saber con quién acostarte, y yo te digo con quien tenés que ir. Y me dio nombres. Seguro muchas han caído, pero yo seguí mi camino”, confesó con dolor Andrea Ghidone.

Y luego agregó: “Gracias a Dios nunca tuve que pasar por la cama de nadie con quien yo no elegí estar. Ellos te dicen que es así, pero no es la verdad, no es la manera. Y acá estamos, casi 9 años después de haber llegado a Argentina”.

Por último, y haciendo referencia al mundo del espectáculo, Andrea Ghidone aseguró: “En Argentina cualquiera con nombre protagoniza, Argentina es un país muy generoso, interesa el nombre y no la obra en si. En Nueva York, la obra es lo que importa, no la protagonista. Acá es todo lo contrario”.