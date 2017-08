Un funcionario ratificó las irregularidades en la causa por la deuda con Correo Argentino

Un funcionario de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) ratificó en la Justicia que hubo irregularidades en la causa judicial por la deuda de la empresa Correo Argentino -de la familia Macri- que el gobierno de Cambiemos quiso cerrar con un acuerdo que luego retiró por las críticas que recibió.

Se trata de Guillermo Garcia, quien en abril pasado realizó una auditoria sobre el expediente judicial y hace dos semanas declaró como testigo en la causa que se investiga si se cometieron delitos en el acuerdo al que llegaron la empresa y el Gobierno.

"Hubo una demora inusual en el período de exclusividad y entiendo que lo que correspondería era la etapa de salvataje de la empresa que estaba ordenada en el año 2004", declaró García el 12 de julio pasado ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni.

También señaló que las decisiones que se toman en estos expedientes vienen "de la autoridad política".

García fue el director de Auditoría de la PTN y dejó el cargo para asumir como coordinador General del cuerpo de abogados del estado. "Mi renuncia no tuvo nada que ver con la auditoria del Correo Argentino, o con la renuncia del Dr. Balbín, yo ya había programado esa renuncia y me pidieron que la demore. Jamás recibí presiones en esta auditoría ni en las que he hecho desde el año 1995", dijo García en la declaración a la que Infobae accedió en fuentes con acceso al expediente.

Carlos Balbín es el ex titular de la PTN que también deberá declarar como testigo en la causa. Lo hará por escrito porque por su cargo de juez de la ciudad tiene esa facultad.

En junio del año pasado, el gobierno de Macri, a través del Ministerio de Comunicaciones que estaba a cargo de Oscar Aguad, llegó a un acuerdo con el Correo para que saldar la deuda que la compañía tiene con el estado desde 2001 cuando dejó de abonar el canon de concesión. El arreglo era el pago 296 millones de pesos en 15 cuotas anuales (que vencían en el 2033) con un interés del 7 por ciento anual.

La fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó en contra porque calificó el acuerdo como "abusivo y perjudicial" para el Estado porque implicaba una quita del 98,2 de la deuda ya que no se actualizaban los intereses, lo que en pesos eran 4.227 millones.

El caso generó una fuerte crítica política porque el gobierno de Macri condonaba una deuda a una empresa de su familia. El Correo es de Socma, cuyas acciones el Presidente cedió en 2009 a sus hijos.

El Gobierno dio marcha atrás y retiró a mediados de marzo el acuerdo. Además, dispuso que la PTN haga una auditoria sobre la causa. Paralelamente legisladores del Frente para la Victoria denunciaron penalmente a Macri, a Aguad y al director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien firmó en representación del estado el acuerdo con el Correo. Todos fueron imputados por el fiscal Zoni. Luego sumó a la investigación a directivos del Correo, a síndicos del concurso y a la jueza comercial Marta Cirulli.

La auditoria estuvo a cargo de García. El auditor concluyó el 10 de abril pasado que desde 2001, cuando se inició la causa, hasta la actualidad hubo una deliberada demora por parte de las autoridades políticas de cada gobierno para no avanzar. "Con la mayor franqueza, no alcanzo a descubrir otra estrategia que no sea la de dejar correr el tiempo, con el perjuicio que ello acarrea a los intereses del Estado Nacional", señaló.

Durante la década y media que lleva la causa pasaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el de Macri.

La principal crítica recayó en que el expediente está desde 2007 en período de exclusividad cuando la ley permite ese estado solo por 90 días que se pueden prorrogar por otros 30 y cuando ya se había decretado la quiebra de la compañía. La auditoría señala que el período de exclusividad tuvo "expresa conformidad" por parte de todos los gobiernos. "No parece correcto imputar las demoras que registra la causa exclusivamente al órgano judicial. También el Correo Argentino S.A. generó peticiones de todo tipo, varias de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por los Tribunales y silenciosamente aceptadas por el Estado", agregó García tras el análisis de las más de 25 mil fojas del expediente.

También hubo críticas al acuerdo entre el gobierno de Macri y el Correo. "Es evidente que el curso del tiempo en el estado de indefinición a que se ha hecho referencia en esta auditoría, genera una degradación, a valores constantes, del crédito que reclama el Estado", explicó en referencia a que al acuerdo no se aplicaron los intereses de los 16 años que lleva la causa.

En la causa penal, el fiscal Zoni pidió la declaración como testigos de Balbín y García. El auditor ratificó su informe. "Yo me remito a lo dicho en la auditoría", declaró como testigo

A García le preguntaron si conoció otra causa con un período de exclusividad de tantos años. "Nunca he visto, si juicios más extensos", contestó.

También le preguntaron qué medidas debían tomar los abogados del estado ante un período de exclusividad tan extenso y García apuntó a las responsabilidades políticas: "Habría que ver en cada supuesto, pero en la medida en que se repetía incidencias y aún propuestas debían acatar las determinaciones de la autoridad política".

La auditoría no estuvo exenta de peleas políticas en lo más alto del gobierno. El procurador Balbín dejó el cargo cuando el trabajo finalizaba y con él se fueron los dos subprocuradores.

Por su parte, García renunció como titular de la Dirección Nacional de Auditoría pero el nuevo Procurador, Bernardo Saravia Frías, quien viene de ser secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, le pidió que se quede en el organismo.

García desvinculó la renuncia de Balbín con la auditoria. "Desconozco las razones por las cuáles dejó el cargo el Dr. Balbín. Entiendo que al tiempo que ello ocurrió la auditoria del Correo no había tomado estado público. A mediados de abril el Dr. Balbín me manifestó que le habían pedido su renuncia", declaró. En Comodoro Py esperan la declaración de Balbín.

