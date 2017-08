Jorge Muriel y Brenda Vimo quieren tapar el sol con un dedo

No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, ni que te haga un reportaje tu empleado.

Tanto Muriel,cómo Vimo intentaron tapar el sol con un dedo en el portal Rafaela Noticias desmintiendo que el hombre que murió de frío en Rafaela haya fallecido por esa causa.

Esa persona murió en situación de calle, de desprotección,de abandono,de ausencia del Estado y tratar de maquillarlo o disfrazarlo con el sólo objetivo de paliar la indiferencia y el desentendimiento los convierte en dos hipócritas enfermos de poder.

El Estado Municipal deja mucho que desear en materia de ayuda asistencial y eso lo saben quiénes padecen necesidades básicas no cubiertas y no encuentran solución en una Municipalidad genuflexa con los poderosos,con los amigos, con quiénes es fácil negociar e impiadosa con aquellos que están realmente necesitados.

Concejal Muriel, Doctora Vimo: El primero de Enero salieron a hacer política, a buscar votos,a prometer lo que luego nunca cumplieron, y eso lo saben los que aún están esperando las chapas y los colchones.

Ustedes si algo hacen, lo realizan por qué es su entera obligación, por los suculentos sueldos que cobran y que todos los Rafaelinos les pagamos.

Dejen de vanagloriarse de lo que es su obligación y si no dedíquense a otra cosa, salgan a "laburar" en serio y dejen de tomar de la "teta" del Estado.

Cada uno es importante en el puesto que ocupa y no son justamente ustedes los más idóneos para juzgar a nadie.

No tapen el sol con un dedo y trabajen y asistan como corresponda, para eso todos los Rafaelinos les pagamos muy buenos sueldos , si no, agarren la "pala" y quizá van a cambiar su discurso.