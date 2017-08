SIN CENSURA: Se filtraron fotos íntimas de la sensual esposa de un futbolista colombiano

Matheus Uribe era noticia en las últimas horas por su destacada labor en Atlético Nacional y por estar en la mira de varios elencos mexicanos, como el América. Sin embargo, ahora lo es por un escándalo que tiene a su esposa como protagonista.



En las redes sociales se filtraron imágenes íntimas de Cindy Álvarez García, quien cuenta con una destacada carrera como modelo en Colombia.



Aunque la pareja del futbolista no se ha tomado bien que sus fotos se hicieran públicas, tomó una inesperada medida para afrontar esta situación: las difundió en su cuenta de Instagram con un fuerte descargo.



"Hace años atrás me tomé unas fotos para una pareja que tenía, y como toda pareja nos mandábamos fotos. De forma inescrupulosa y con el fin de causar daño, a mí y a mi familia, las están publicando. Y NO SON RECIENTES, son de hace años", así comenzó su posteo la modelo.

Cindy Álvarez también explicó qué la llevó a mostrar sus fotos en su cuenta en la red social: "Las publico porque me siento orgullosa de mi cuerpo y para que la persona que está causando todo esto y quiere hacerme daño a mí y a mi familia lo dejen de hacer".