ASIGNATURAS PENDIENTES DE LA CLASE POLÍTICA ARGENTINA

Hace pocos días recibí, por parte de uno de mis contactos, unas reflexiones sobre la política nacional, escritas por un joven estudiante de 22 años. En ellas se refleja el descrédito que la clase política genera en una franja muy importante de la población del país, como consecuencia de desencuentros, de esperanzas rotas, de promesas incumplidas, de actos que atentan contra los más elementales principios de la ética y de la moral en el ejercicio de la función pública.





El argentino medio se encuentra inmerso en un turbulento mar de contradicciones ideológicas, tratando de aferrarse, de la manera que puede, a alguno de los filosos bordes que forman parte de una grieta que la sociedad repudia, pero que existe y es menester reconocerla y combatirla, para volver a transitar por un camino que no sea el del antagonismo por el antagonismo mismo.





La clase política argentina, casi sin excepciones, ha adoptado la postura del enfrentamiento sin sentido ideológico. Un enfrentamiento que no se sustenta en una divergencia de pensamiento fundamentado y real, sino, tan sólo, en no obrar ni suscribir conceptos que puedan posicionarse en una postura algo más cercana a la del adversario. No importa si el cielo es de color celeste o el agua es insípida e incolora; sólo basta que quien está del otro lado de la grieta así lo exprese para que la negación de una afirmación tan elemental como incuestionable sea motivo de acalorado debate.





De lo que en realidad se trata, entonces, es de que en Argentina faltan ideas y sobran enfrentamientos.





Luís Landrisina, el genial humorista y narrador costumbrista, que supo desplegar su arte por los escenarios más importantes del país y del mundo entero, sentado a la mesa de Mirtha Legrand, dio este último fin de semana una muy sencilla pero magistral charla sobre lo que el hombre de a pie piensa sobre los políticos nacionales, ante la atenta y, por qué no, atónita mirada de Sergio Massa y Roberto Lavagna. Dijo Landrisina: “Un tipo que quiere ser diputado o senador tiene que saber por lo menos antecedentes de cómo se hizo la patria. Se me ocurrió algo, poner un curso para el que quiera ser senador o diputado. Un curso de seis meses de historia, de rigor histórico, con cuatro o seis profesores de la universidad que tomen examen. Necesitamos tipos que estén involucrados con el sentimiento de la patria, no con el sentimiento del partido. Hay gente que va al Congreso a pelear cosas para que se prestigie el partido. A mi me importa el país. Los que somos de a pie, como se dice comúnmente, nos molesta mucho cuando hablan de política. Sentimos que estamos en el país para pagar impuestos”. Igualmente, con la serenidad que lo caracteriza, dejó una lección que sorprendió a todos. Después de que Massa explicara que “mucha gente está enojada” por la falta de compromiso de las autoridades, el humorista lo interrumpió: “¿Ustedes entienden de metáforas? ¿ Qué pasa cuando en una orquesta sinfónica desafinan dos o tres?” “La orquesata suena mal”, respondió Massa. “Eso pasa en el Congreso -le retrucó Landrisina-, a mi manera de ver. ¿Saben por qué? Porqué algunos no saben música”





Las experiencias históricas de la democracia en Argentina, recurrentemente interrumpidas por golpes militares a lo largo del siglo XX, estuvieron pervertidas por el fraude, la persecución de las minorías, la proscripción política, la corrupción y el clientelismo. El primer gobierno de la democracia establecida en 1983 sucumbió al marasmo de la hiperinflación y el presidente Alfonsín debió adelantar la transmisión del mando. Tras períodos presidenciales, Menem fue derrotado en su intento de ser reelecto por tercera vez, por una coalición opositora que supo interpretar las demandas de restaurar la ética en la función pública y respetar el gobierno de la ley. El gobierno de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación no pudo modificar el curso de la economía y las medidas de austeridad que implementó profundizaron la recesión que se iniciara en 1998. Un escándalo de sobornos en el Senado fue el primero de una serie de episodios que restaron credibilidad al gobierno y precipitaron su caída. El clima de generalizado descontento cristalizó en los resultados de las elecciones legislativas de renovación parcial de octubre de 2001. Esas elecciones reflejaron el descrédito de la clase política: los votos nulos y en blanco y la tasa de abstención ascendieron a niveles inéditos. La percepción generalizada de un Estado a la deriva -la crisis de gobernabilidad, y en particular, de liderazgo- motorizó el desenlace. Cuando la clase media pacífica salió a la calle, en el acto la siguieron los excluidos. La rabia y la desesperación se multiplicaron en las calles. Los días 18 y 19 de diciembre de 2001, Argentina fue sacudida por una ola de protestas, algunas más otras menos espontáneas. Las masas movilizadas ante la casa de gobierno para reclamar la renuncia del Presidente y todo su gabinete, dejó un saldo de 30 muertos y decenas de heridos. El 20 de diciembre el presidente De la Rúa renunció.





Argentina estuvo durante muchos meses sumergida en el caos institucional y social. La perspectiva de una desintegración incontenible acompañó las reacciones de la sociedad y del gobierno. Lo que había comenzado como una protesta contra la gestión de De la Rúa, se convirtió en una masiva rebelión cívica contra toda la dirigencia política. La rebelión llevaba una crítica implacable contra todo el sistema político. Bajo el slogan “Que se vayan todos”, las protestas atacaron los tres ordenes de gobierno, exigiendo la renuncia de todo el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.





Pero, en medio de semejante debacle, un “yuyo” llamado soja, tal el calificativo que la dos veces presidenta “de todos y de todas” le supo dar, apareció como el elemento salvador. Medio planeta se dedicó a consumirlo, y Argentina podía producir ese “yuyo” en cantidades descomunales.





El modelo agro exportador volvía a presentarse en el país como lo que había sido exactamente un siglo atrás. Argentina volvía a ser “el granero del mundo”. Y con la entrada de divisas, el nuevo presidente, Néstor Kirchner, surgido de las elecciones de 2003, podía volver a motorizar la desvencijada economía nacional y darle el definitivo impulso para consumir el tan ansiado despegue definitivo. Argentina debía aprovechar esta oportunidad inmejorable que se le presentaba.





Claro está, que para aprovechar oportunidades que hagan al bienestar general de los ciudadanos, las sociedades tienen que contar con una clase dirigente que esté a la altura de las circunstancias.





En vez de pensar en una política de Estado, el naciente movimiento populista nacional se dedicó por entero a hacer todo lo imaginable para dividir a la sociedad. Se recrearon odios setentistas; se consolidó una casta de arribistas políticos sin más experiencia ni pergaminos en la función pública que la de ser “amigo” de un “amigo” de alguien “importante”. Se fomentó el odio y el divisionismo, como metodología para crear un “enemigo” necesario que sirviera de sustento al “relato”.





Desde el otro lado, es decir desde la oposición, la división también fue una característica que signó el destino de toda una década. Políticos que se peleaban por nimiedades, por hechos absolutamente intrascendentes, con un absoluto desconocimiento del significado de la palabra “unión”.





De esa manera, con un oficialismo segado por viejos odios y resentimientos, con una oposición totalmente desarticulada, y con una sociedad necesitada más que nunca del asistencialismo estatal se fueron desenvolviendo los acontecimientos que, más por merito de un populismo a contramano de la historia que por aciertos de sus más acérrimos detractores, dio como resultado la posibilidad de que hoy “Cambiemos” sea el encargado de dirigir los destinos de la Nación.





Sin embargo, la actual clase política o gran parte de ella, parece todavía no haber aprendido nada de la historia. No ya de la historia que viene desde los comienzos de nuestra argentinidad, sino de la historia reciente del país. Una historia que es claramente palpable, que esta presente en cada uno de los acontecimientos que día a día se suceden, porque son consecuencia directa e inmediata de esa historia tan cercana.





Entonces, para finalizar, no es de extrañar que un joven de 22 años refleje en su pensamiento ese descrédito por la clase política nacional, como describí al comienzo de esta nota, ni que un humorista, de enorme renombre, pero humorista al fin, le de lecciones a quienes pretenden encumbrarse en los sitiales de mayor responsabilidad institucional dentro del sistema democrático y republicano de gobierno.