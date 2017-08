El arquero Domínguez será refuerzo de Colón

El guardavallas, de 30 años, llegará en las próximas horas a la Argentina y se unirá a los entrenamientos del equipo de Eduardo Domínguez.

De este modo, Domínguez, quien se desempeña en el seleccionado de su país, será la séptima adquisición del 'Sabalero' para el próximo certamen de la Primera División.

Anteriormente se sumaron al conjunto 'rojinegro' el arquero Gonzalo Marinelli (ex Huracán), los defensores Gustavo Toledo (ex Independiente) y Jonathan Galván (ex Aldosivi de Mar del Plata), los mediocampistas Marcelo Estigarribia (ex Jaguares, México), Matías Fritzler (ex Huracán) y Cristian Guanca (ex Kasimpasa, Turquía)