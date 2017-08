De Alejandra Rodenas a Agustín Rossi: "Venimos de tres derrotas, algo nos dijo la gente con esto"

La ex jueza, que enfrentó a la banda narco "Los Monos", debatió con el ex ministro de Defensa de cara a la interna que mantendrán en el Frente Justicialista

A pocos días de las PASO que definirán los candidatos de las próximas elecciones, el peronismo busca recuperar terreno en Santa Fe, una provincia que le fue adversa en los últimos tiempos por el dominio del socialismo y en segundo término de Cambiemos.

Eso mismo fue lo que le recordó Alejandra Rodenas a Agustín Rossi durante el debate que mantuvieron de cara a la interna que disputarán dentro del Frente Justicialista. "Venimos de tres derrotas, algo nos dijo la gente con esto", le señaló la ex jueza, que supo enfrentar a la banda narco "Los Monos", al ex ministro de Defensa kirchnerista.

El debate, que fue televisado en vivo el domingo a la noche por Canal 3 de Santa Fe, se dio en el marco del programa Mesa Política, conducido por el periodista Sergio Rouiller.

Rodenas, precandidata por "Nuevo Espacio Santafesino", y Rossi, postulante de "Unidad Ciudadana", la agrupación de Cristina Kirchner, tuvieron varios cruces picantes, dentro de un esquema con preguntas y debate sobre diversos temas. En ese marco, Rossi intentó defender la política kirchnerista hacia Santa Fe, pero Rodenas le recordó una y otra vez que las consecuencias no fueron las mejores.

En uno de estos intercambios, Rodenas le preguntó a Rossi en que fecha se había desempeñado a cargo de la cartera de Defensa, ante lo que el "Chivo" respondió "entre 2013 y 2015". Rápida de reflejos, Rodenas le espetó: "Ese fue el peor momento, yo fui jueza, hubo gente que no nos acompañó nunca".



En otro tramo, los precandidatos hicieron referencia a lo ocurrido con Julio De Vido y el fracaso de la iniciativa para echarlo de la Cámara de Diputados. Para Rossi, la defensa de De Vido fue "la defensa de la Constitución", mientras que Rodenas replicó: "Existen pruebas, no es solo sospechas, frente a eso, si yo fuese De Vido, renunció a mi cargo".

Luego, Rossi contó que su campaña nació luego del acto de Cristina Kirchner en el estadio de Arsenal y consideró que la ex presidente "sigue en el centro de la escena" y que "esa es la primera gran derrota de Macri". Y lamentó: "No entiendo a quienes no reconocen los gobiernos más peronistas que hubo en la Argentina desde el primer peronismo de Perón y Eva".

Rodenas se sintió aludida y reconoció la necesidad de "proteger los valores y derechos adquiridos en la gestión anterior", pero consideró que en la etapa kirchnerista "hubo cosas que anduvieron mal, faltó diálogo territorial y autocrítica", y pidió "pensar en el futuro". Además, le recordó a Rossi: "Recorrí toda la provincia y la mayor parte de los intendentes que tengo el placer enorme de que me acompañen estuvieron con Néstor y Cristina".

Luego, cuando Rossi esbozó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner "hacia el interior de la provincia de Santa Fe", Rodenas señaló: "Me parece que en algunos momentos del gobierno de Cristina se privilegió la obsecuencia, la política como disciplina, hubo una imposibilidad de llegar a territorios. No lo digo yo, soy la voz de un espacio donde hay muchos kirchneristas, peronistas, que sienten que el kirchnerismo es parte del peronismo y también de muchos independientes que sienten que el movimiento justicialista es tan generoso que puede sumarlos".

Por otro lado, ambos candidatos estuvieron de acuerdo en que bajar la edad de imputabilidad para combatir el delito no es una buena idea. "Los casos de participación de menores en actos delictivos son ínfimos, hay una construcción mediática importante en este tema", opinó Rodenas, quien sin embargo admitió que se está "ante un fenómeno que enciende la luz roja", por lo que "hay que tomar medidas".

Sobre esto, Rossi estuvo de acuerdo: "Lo único que hará es aumentar la violencia institucional, habrá mayor poder de policía para lidiar con chicos de esta edad".

Rodenas está acompañada en la lista de "Nuevo espacio santafesino" por el concejal santafesino Juan José Saleme, Antonio Donello (de la UOM), Claudia Giaccone, Mario Fissore y Mario Lacava.

En tanto, Rossi, de "Unidad Ciudadana", está seguido por la diputada Josefina González, la secretaria general del Sadop de Santa Fe, Patricia Mounier, el ex presidente comunal de Chovet, Esteban Bogdanich, Ivan Pérez (Partido Solidario) y Estela Pietropaolo (Reconquista).

Fuente: Infobae