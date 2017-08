El fixture completo de la Superliga: 27 jornadas y no habrá fecha de clásicos

LAS FECHAS DE LOS CLÁSICOS

2° Chacarita vs Tigre (se postergará)

4° Talleres vs Belgrano

6° San Lorenzo vs Huracán

7° Independiente vs San Lorenzo

8° Racing vs Independiente – San Lorenzo vs Boca

9° Boca vs Racing – Independiente vs River

10° Newell's vs Rosario Central (19/11)

12° River vs Boca (3/12)

15° Gimnasia vs Estudiantes (4/02)

17° Unión vs Colón (18/02)

20° Racing vs San Lorenzo

21° San Lorenzo vs River

22° River vs Racing

23° Boca vs Independiente – Godoy Cruz vs San Martín de San Juan

25° Lanús vs Banfield (22/04)