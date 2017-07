Escándalo: denunciaron a cuatro youtubers de estar involucrados en un abuso grupal

Un video que muestra a un grupo de famosos Youtubers abusando de una joven en estado de ebriedad causó un gran escándalo e indignación entre los seguidores de los jóvenes "influencers".

Las imágenes que muestran a los famosos youtubers Lucas Castel, Gonzalo Fonseca, Yao Cabrera y Fabricio Lemus fueron grabadas en una fiesta privada en un hotel y difundidas por otra persona, conocida en las redes como "Dude Vlogs", quien publicó el video para "denunciar" lo sucedido.









"Es necesario abrir los ojos, compartiendo videos positivos, y también es importante saber que hay gente con otras intenciones en YouTube", señaló Vlogs.

Luego de la viralización del video, la víctima negó que fuera una violación pero reconoció que había tomado alcohol y que "no estaba muy consciente". "Estaba estampada contra la cama, no reaccionaba", relató la joven y agregó: "No me parece bien que traten así a una mujer. Hubo manoseos, fue cualquiera. Recién ahora tomo conciencia, veo eso y es una mierda".









Tras la denuncia, algunos de los acusados se defendieron en sus redes. Gonzalo Fonseca publicó un video en el que se justificó: dijo que la joven "no era menor ni una fan", que pasó hace dos años y que "fue una pendejada".



"La verdad es que la estoy pasando re mal, espero que logren entender lo que pasó", escribió en su cuenta de Twitter.

También Lucas Castel, otro de los que aparecen en el video, se defendió en las redes. "Sigan hablando estupideces, sacando todo de contexto y aprovechando para tener un poco de fama y visitas", manifestó. Mientras que Yao Cabrera expresó que "si la gente solo se dedicará hacer su vida sin la necesidad de querer siempre salir a embarrar a alguien con mentiras, todo sería mejor".

Luego, el joven que difundió el video publicó una conversación que mantuvo con la víctima.

"Me retuvieron para que me quede con ellos. Uno me dijo: 'Vos tendrías que sentirte privilegiada, porque estás con nosotros, que somos youtubers famosos, miles de chicas querrían estar acá'", relató la joven.

Fuente: Infobae