Conmoción por la muerte del hijo de Milinkovic

Una triste noticia sacude al mundo del vóley tras la confirmación de la muerte del hijo mayor de Marcos Milinkovic, una gloria de la selección argentina de los últimos 25 años, mientras disfrutaba de sus vacaciones en familia en un playa de Croacia.

Luka tenía 13 años años y era el mayor de los tres hijos del exjugador. Las primeras versiones indican que habría salido a navegar por el mar Adriático con un kayak. Horas después, un hombre de nacionalidad eslovena habría notado la presencia de un cuerpo en el fondo del mar.

“Le di una máscara y cuando llegó a ese lugar me dio una señal. Fui allí con mi hijo y realmente en el fondo del mar, a unos siete metros había un cuerpo. Inmediatamente uno de los chicos locales, que tiene experiencia en el buceo, apareció y tiró de su cuerpo sobre la superficie del mar. Lo pusimos en el barco y empezamos a revitalizarlo. Cuando llegamos a la playa continuamos con los trabajos de reanimación pero no logramos hacer nada”, contó una de las personas que participó de la trágica escena, relató uno de los testigos al sitio World of Volley.

Fuente 442