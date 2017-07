¿Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL NO VA A HACER NADA?

Durante largas semanas, los portales de noticias y la mayoría de los analistas políticos de todo el mundo, expertos en derecho o no, han debatido los alcances de los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela, con el fin de determinar la constitucionalidad o no del llamado a elecciones para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en ese país, hecho que, finalmente, se llevó a cabo en el día de ayer.

No es mi intención seguir con dicho debate, ya que está visto que, con el aval constitucional o sin él, el Presidente Maduro igual hizo oídos sordos al sufrimiento de una inmensa mayoría del pueblo venezolano y, sin importarle la cantidad de víctimas fatales que la inestabilidad jurídico política que vive el caribeño país está dejando como saldo macabro, ha demostrado el desprecio que siente por la vida y la suerte de sus conciudadanos en su afán por perpetuarse en un poder que ha terminado por ser lo único que aún lo mantiene fuera de una prisión y excluido del juicio legal que su accionar merece.

El punto que realmente importa hoy ya no es determinar si Venezuela vive un Estado de Derecho, puesto que ese argumento, a la vista de los gravísimos sucesos que se dan a diario desde ha más de cuatro meses, no soporta defensa de ninguna naturaleza. Entonces, lo que sí realmente importa es considerar qué está haciendo el mundo; cuáles posturas son verdaderas condenas al régimen autoritario y antidemocrático del “chavismo”; y, en especial, hasta cuándo los líderes mundiales y regionales van a seguir solamente con declaraciones de repudio que no tienen ningún tipo de fuerza y, por consiguiente, son insustanciales e ineficaces.

El mundo aún recuerda las grandes catástrofes que padeció la humanidad por no actuar a tiempo o por creer que este tipo de líderes, que gozan de una impunidad propia de aquellos que se sienten superiores, en esa especie de superioridad que suelen auto arrogarse quienes padecen de una deficiencia cognoscitiva que los hace estar alejados de la realidad, van a caer por el propio peso específico de las circunstancias y de los hechos atroces que son capaces de producir.

Es verdad que, la mayoría de estos personajes nefastos, más tarde o más temprano han sido derrocados. Pero, no menos cierto es que el costo que los pueblos pagaron porque el mundo entero “dejó hacer” ha sido demasiado alto.

Aún hoy se pueden oír las voces de los sobrevivientes de la barbarie nazi, o del stalisnismo bolchevique, o de los regímenes autoritarios y despóticos de países africanos, o del fundamentalismo islámico, o, también, y esto esto nos toca directamente a los argentinos, la brutalidad de nuestra última dictadura militar.

Cabría preguntarse qué hubiera sucedido si el mundo hubiese adoptado una postura vehemente y eficaz en todos estos casos que mencioné? Con seguridad la suerte de millones de personas habría sido otra. Una historia, sino más feliz, al menos mucho menos trágica de lo que en realidad fue.

Será que hay que esperar cientos de miles de muertos para que las naciones civilizadas del mundo, de manera directa o asociadas en los organismos internacionales que las representan, hagan algo para parar tanto horror y desgracia para un pueblo?

Qué está pasando con la conciencia de los líderes mundiales? Acaso piensan que el mundo sigue siendo un lugar demasiado grande? Qué los hechos que ocurren en cualquier punto del planeta sólo afectan a un lugar remoto y no a la comunidad internacional en su totalidad?

No son suficientes las víctimas de tantos ataques terroristas auspiciados por regímenes a los que no se les dio la importancia que tenían, de los cuales no se quiso, no se supo o no se pudo calcular el enorme riesgo que representaban como para ponerles un freno a tiempo?

Todas estas son preguntas que se las hace el más común de los mortales. Acá no se trata de entrar en un juego tecnócrata y chicanero como el que más, para dilucidar si es legal o no inmiscuirse en los asuntos internos de un país soberano. No, de ninguna manera. Puesto que la soberanía de las naciones del mundo nada tiene que ver con el sufrimiento que sus ocasionales autoridades les pueden causar a los mismos miembros de su comunidad, de manera directa, e indirectamente a la comunidad internacional en su conjunto.

Pecando quizá de un minimalismo absoluto, lo grandes males y las tragedias más atroces que un gobernante o una casta de desquiciados y desesperados individuos, por conservar un poder a costa de todo, le pueden llegar a infringir a una sociedad no es muy diferente de los abusos y el desmedido castigo que un padre le puede causar a su prole, tan sólo por conservar una autoridad basada en el miedo y el terror.

Si cualquiera de nuestros vecinos, esos que viven a tan sólo unos pocos pasos de nuestro hogar, está siendo protagonista por su propia autoría de hechos de violencia contra su familia, nos quedamos con los brazos cruzados? No. Generalmente denunciamos esos hechos ante las autoridades competentes, sin importar que se trata de una casa que no es la nuestra y de una familia que tampoco nos pertenece. Lo hacemos por el más elemental sentido de humanidad que tenemos.

Los seres humanos nos congregamos en comunidades para que la vida de todos sea más fácil, por que la responsabilidad compartida entre todos pesa mucho menos. De igual manera, las naciones del mundo se congregan en organismos supranacionales, no con el fin único y determinante de lo económico, sino con la mirada puesta en el bienestar general de todo el conjunto de seres humanos que en ellos habitan.

Dejar hacer, no involucrarse, esconder la cabeza para no ver lo que sucede alrededor convierte en cómplices necesarios a quienes actúan de esa manera.

Los ejemplos de organismo internacionales creados con el fin de evitar conflictos internacionales, pero que carecieron de la fuerza suficiente para imponer la razón y la cordura no son escasos en la historia de la humanidad. El más cercano que me viene a la mente es aquella que se denominó “La Sociedad de las Naciones” o “La Liga de las Naciones”, creada en el año 1919 por el Tratado de Versalles, que resultó ser absolutamente ineficaz para impedir una nueva contienda internacional que a la postre se convirtió en la “Segunda Guerra Mundial”, con consecuencias que aún hoy se pueden apreciar.

Es verdad que luego del fracaso rotundo que esta “Liga” significó, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, y con ella una serie de organismos de contralor que tienen como fin garantizar la paz y la estabilidad en todo el planeta. Por ello mismo, es de imperiosa necesidad, que tanto ésta última como todas las organizaciones regionales den una señal contundente y categórica contra la masacre que está sufriendo el pueblo venezolano, porque para eso están y para eso los gobiernos asociados invierten inmensas cantidades de dinero para su funcionamiento.

De nada vale contar con lujosas cedes que alberguen a estos organismos, con importantes cantidades de funcionarios que en ellas se desempeñen, si ante el hecho concreto y acabado de violaciones a los derechos humanos de grandes multitudes, sólo se contentan con producir una simple declaración, o, como en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estén más preocupados en si la condenada Milagro Sala, a través de un proceso legal y legítimo, constituye o no una “presa política”.

El mundo entero en general, y la región americana en particular, debe adoptar una postura, no solo de repudio enérgico a la actual situación que atraviesa el pueblo venezolano, sino también de acción directa para acabar con un nuevo “huevo de serpiente” que está despuntando en este ya muy castigado continente.

No sea cosa que, por no actuar a tiempo, dentro de algunos años tengamos los seres humanos que agregarle una nueva fecha de recordación al calendario por otro genocidio que no quisimos frenar, por la simple y muy débil excusa de no inmiscuirnos en los asuntos de un país soberano.

La soberanía de ninguna nación del mundo puede ser justificativo para la degradación y la muerte de la oposición política a régimen alguno. Lo único valedero y sagrado es la vida y la suerte de las personas que en ella habitan. Todo lo demás es pura “cháchara” sin sentido.