Otro revés para De Vido: pidieron elevar a juicio oral la causa por los trenes chatarra

El diputado nacional Julio De Vido sumó un nuevo dolor de cabeza en los tribunales. El fiscal federal Federico Delgado pidió elevar a juicio oral la causa donde se investiga la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal acusó a De Vido del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y le solicitó al juez Julián Ercolini que de por cerrada la causa y envíe al ex funcioario a juicio.

En este expediente, Delgado ya había pedido la elevación a juicio oral del detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y de su mano derecha, Manuel Váquez.

Este será la segunda elevación a juicio de De Vido. La primera fue por la tragedia ferroviaria de Once en la murieron52 personas. El caso está a cargo del Tribunal Oral Federal 4 que tiene previsto a mediados de agosto fijar la fecha de inicio de juicio que se prevé será este año.

Entre 2004 y 2010 el Ministerio de Planificación le compró a empresas de Portugal y al gobierno de España locomotoras y furgones por más 102 millones de euros (76.313.108.85 se le pagó a España y 25.639.896 a Portugal).

Un informe oficial determinó que el material era inservible: "algunas ruedas estaban muy gastadas", "a los frenos, convertidores y equipos de aire acondicionado les faltaban de componentes", "algunos coches estaban muy oxidados", entre otras irregularidades.

"Se trata de la compra de material ferroviario en malas condiciones con el alegado propósito de dar trabajo para reactivar la tradicional industria ferroviaria en nuestro país y, en consecuencia, mejorar el servicio de transporte. No obstante el sector no se reactivo, el servicio no mejoró y se adquirió material en malas condiciones. Por lo tanto, se causo un perjuicio a las arcas públicas", describió Delgado en su pedido de elevación a juicio.

El fiscal sostuvo que De Vido como Ministro de Planificación "conservó en todo momento el dominio de la situación" y "manejó el desarrollo de los sucesos tanto en el plano específicamente material, como en el del diseño jurídico".

También señaló que De Vido delegó "en sus subordinados la hechura administrativa de la maniobra y, a la par, concentrar las decisiones de gobierno del desarrollo de los hechos".

Junto con el ex ministro de Planificación, Delgado pidió que vaya a juicio oral Carlos Retuerto Castaño, ex subgerente de Inversiones de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT.

