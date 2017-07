Así logró tener un cuerpazo Natalie Pérez

Natalie Pérez es una de las actrices más aplaudidas en los últimos tiempos. Es que su protagónico en Las Estrellas está teniendo mucha repercusión. Y todos la vemos ¡muy bella! ¿cuál será el secreto de la rubia para tener esa figura? ¡Ella se encargó de revelarlo!

“Me cuido, hago deportes pero no me obsesiono. Elijo comer sano y si un día no lo hago, compenso al siguiente con algo más saludable”, le dijo a la revista Paparazzi. Además, destacó que ama lo salado y que ella es quien se cocina todos los días.

“Jamás faltan las verduras, especialmente los salteados. Por el estrés y porque vivo en movimiento, considero necesario alimentarme bien”, aseguró la actriz y agregó: “salgo a correr con mis perros a la plaza y aunque esté cansada es una linda excusa para hacer ejercicio”.