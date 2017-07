Tinelli anunció que vuelve al fútbol

Pasaron 104 días desde que Marcelo Tinelli encendió la alarma al confirmar sus problemas de salud que, explicó, lo obligaban a reprogramar su vida. Muchas presiones por la abundancia de actividad le habían provocado un pico de estrés por el cual el 17 de abril comunicó que se alejaría de toda diligencia relacionada al fútbol hasta nuevo aviso.

Aquel pedido de licencia parece haber llegado a su fin una vez ordenada su vida y de haber tomado la decisión de, primero, cuidar su salud, y segundo, dedicarse plenamente a su programa. Ocurrido esto, es tiempo de volver a pensar en redondo. "Siento que estoy mejor, que puedo volver a colaborar con San Lorenzo", expresó el conductor a modo de oficialización de la vuelta.

"Por eso presenté el viernes una nota pidiéndole a la Comisión Directiva que revoque el pedido de licencia aprobado la otra vez para volver a trabajar a partir de la semana que viene", agregó.

Si bien pretende mantener un estado de armonía entre trabajo y salud, el vice del Ciclón apunta a sus nuevos objetivos: "Quiero hacerme cargo de un montón de cosas que está bueno que tengan mi supervisión, como el fútbol profesional, de a poco; los juveniles, la inauguración de la pensión y otras cosas importantes en la gestión", detalló.



El empresario confirmó que el temblor ha pasado. Que su relación con el fútbol se resumirá a su gestión en San Lorenzo (más allá de la pasión que siente como hincha) ya que, aseguró en declaraciones a La Nación, que lo suyo con la Selección es parte del pasado… o casi: "A mí me da un placer enorme y me pone muy feliz como ser humano que se haya valorado el trabajo que uno ha podido realizar en un tiempo tan corto. Y más por referentes importantes (ndr: en referencia a Lionel Messi) que cuando hay charlas desean que todos podamos volver a juntarnos detrás de un objetivo y entonces no puedo decir un "no" tajante. Lo que hoy tengo que decir es no, porque de a poco estoy tratando de estar mejor y cuidándome, pero no lo puedo descartar definitivamente".

