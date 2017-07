Cristina debe ir presa,no hay que darle fueros

Por Daniel MAKENA, especial para R24N

Cristina con su candidatura solo busca impunidad, fueros,no ir presa y se quiere amparar en los fueros parlamentarios para no ir presa,pero la sociedad Argentina evolucionó y no le va a ser fácil eludir la justicia, su destino final es la cárcel y tendrá que pagar por todo el daño que le hizo a la nación, no sólo en sus periodos de gobierno, si no, desde el inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, quien llegó al poder con un fin más que concreto, apoderarse de la Nación misma, robar todo lo posible para ser amo y señor de la República.

El Kirchnerismo fue una asociación ilícita,una gavilla de ladrones que dejaron los ideales de los setenta de lado y se dedicaron a saquear la Nación para el beneficio de unos pocos,los amigos del poder,en perjuicio de la gran mayoría de los Argentinos.

En ese contexto y con uno de los jefes de esa banda muerto,es necesario que la co jefa-Cristina Fernández de Kirchner- sea juzgada y condenada y vaya al lugar natural en donde todos los delincuentes tienen que estar que es la cárcel.

La sociedad tiene que ser madura y no darle fueros a quién nos saqueó,nos robó y se enriqueció a costa de la salud,la vida y el futuro de todos los Argentinos.

Darle el voto a Cristina es abrirle la puerta a la impunidad y cerrar el camino a un futuro próspero y honesto que todos nos merecemos.

Juremos no convalidar la corrupción y el saqueo y si así no lo hiciéramos que Dios y la patria nos puedan demandar.