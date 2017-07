Peña a Massa: "No me imagino en 10 años hablando que el Gobierno de Macri era de corruptos"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña , cuestionó este sábado "la lealtad" y "confiabilidad" del diputado y candidato a senador Sergio Massa quien criticó al kirchnerismo, gestión de la cual formó parte. "No me imagino dentro de diez o quince años hablando que el gobierno de (Mauricio) Macri era un Gobierno de corruptos porque es mi Gobierno", indicó el miembro de Cambiemos.

"Cuando escucho a una persona hablar del Gobierno que él integró como alto dirigente durante gran parte del tiempo que duró, como un Gobierno corrupto, me hace ruido", precisó Peña en una conferencia de prensa que ofreció en Mar del Plata, según consignó la agencia DyN. En ese sentido el funcionario aseguró que eso hace "crujir la confiabilidad de esa persona y cuando no la credibilidad, incluso la lealtad, básica a su propia trayectoria". Consultado sobre las declaraciones del diputado dado que les tocó ocupar el mismo cargo en distintas administraciones, el jefe de los ministros indicó: "Lo escuche varias veces a Sergio Massa decir eso pero me hace pensar por un lado el valor de la coherencia. Siendo jefe de Gabinete, no me imagino dentro de diez o quince años o menos, hablando que el gobierno de Macri era un gobierno de corruptos, porque es mi gobierno". Asimismo descartó las críticas del tigrense sobre las políticas económicas de Cambiemos y señaló: "Está claro que nosotros nos proponemos y estamos trabajando en un gobierno de crecimiento, no un gobierno de ajuste". "Hemos hablado varias veces con Massa y sé que él sabe que lo que estamos haciendo. En gran parte el mismo camino que muchos debieran que recorrer pero con la diferencia que tenemos un presidente que construye confiabilidad, que es creíble y eso permite que se pueda hacer todo mucho más rápido", agregó. En ese sentido, Peña consideró que "tanto él como los otros candidatos opositores, parecería que desean que Argentina fracase para poder volver a tener todo el poder que tuvieron durante tanto tiempo". Y señaló: "Si la tienen tan clara, ¿Por qué no lo hicieron cuando gobernaron? Tuvieron mucho poder y no lo hicieron". El jefe de Gabinete participó de un "timbreo" en la ciudad balnearia y habló con la prensa sobre la economía y la que critica la oposición: "Tenemos una diferencia de diagnóstico con los miembros de la oposición que plantean eso y ni hablar con la ex presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) que plantea que nos entregó un país muy distinto al que vemos". "Cada problema que ella ilumina, con su nuevo estilo de hacer campaña, es un problema generado por sus políticas", concluyó. Fuente: Perfil