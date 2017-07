"Apoyamos a SanCor desde el primer día", pero plata no hay

El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, ratificó la voluntad del gobierno nacional de respaldar a la cooperativa SanCor. Aunque no puso plazos al desembolso de los 250 millones de pesos que la Nación debe todavía entregarle a la empresa sunchalense, en el marco de paquete de asistencia comprometido en mayo, el funcionario resaltó que el gobierno de Mauricio Macri "siempre ha cumplido con los compromisos que asumió".

Peña recordó que "estamos trabajando desde el primer día cerca de SanCor, ayudando como se hizo en su momento y acompañando con los compromisos que se han planteado. Y también trabajando para ver cómo dar una solución más estructural al sector lácteo porque creemos que es un patrimonio muy importante en nuestro país".

El funcionario no dejó pasar la oportunidad de aprovechar el tema SanCor para fustigar las políticas económicas del kirchnerismo. "Hubo muchas malas políticas, especialmente del gobierno anterior, más de 5.000 tambos que cerraron, mercados que se perdieron, una industria que se fue cerrando y fue generando más problemas. No se olviden que se llegaron a prohibir las exportaciones de lácteos. Todo esto agravado por los problemas climáticos y la falta de obras, que hacen que esas contingencias generen daños muy graves a los tamberos en particular; por lo cual estamos trabajando integralmente en todos los planos".

Para Peña, es necesario "ayudar a SanCor en especial pero también ayudar a encontrar una solución más estructural, también trabajando con las cámaras empresariales, con los sindicatos, y ver cómo hacer para que el sector lácteo empiece a mirar al futuro con otros ojos.

El aporte a los tamberos

El jefe de Gabinete se refirió también al aporte de 250 millones de pesos comprometido para asistencia crediticia a los tamberos afectados por las inundaciones, aunque no se refirió a plazos. "Todo eso se va a cumplir", se limitó a decir. "Lo que queremos es que avance también el acuerdo sectorial con las cámaras y con ATILRA, para ayudar a repensar la productividad del sector lácteo, de modo de no tener este problema cada tres o cuatro meses".

"Hay un enorme espacio de crecimiento para la lechería, estamos seguros de eso. Pero también tenemos que entender desde donde venimos, venimos de una Argentina que llegó a prohibir las exportaciones de lácteos. Es natural que tengamos que hacer un esfuerzo de reconversión. Es imposible que un sector ande bien en un país que estaba enloquecido, como nos ocurría con el anterior gobierno. Por eso insistimos: hay que ordenar la macroeconomía para luego trabajar en la micro, sectorialmente, con los tamberos, con los industriales, con las pymes, para pensar una política estratégica para los próximos 20 años. No hay dudas de que el futuro de la Argentina es ser el supermercado del mundo y el sector lácteo tiene un rol clave".

Fuente: Castellanos