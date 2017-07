El Gobierno protegió a De Vido y Carrió lo sabe

Gracias al voto de 95 diputados, el arquitecto Julio De Vido mantendrá su banca (y los fueros). Se sabe que el kirchnerismo, parte del peronismo​,​ los extraños votos negativos y abstención de la izquierda​ y las ausencias​, lo ayudaron a llevarse un triunfo de la sesión que se realizó este miercoles​ 26/07​ en el Congreso. Los nombres de la jugada son públicos. Pero detrás de las manos que se alzaron en contra el dictamen impulsado por el Gobierno, hay un dato que que no puede pasar desapercibido: el Gobierno protegió a Julio De Vido.

Elisa Carrió ya había advertido que el sistema político y judicial protege al ex ministro de Planificación porque su testimonio puede comprometer a empresarios, banqueros y jueces. Incluso, aclaró, a “algunos sectores del gobierno” actual.

“Cuando digo todos, esto incluye a algunas personas del Gobierno, porque la relación con (el apellido) Macri y De Vido es obvia. En el Correo se nota claramente. Digo que algunos pueden estar involucrados, no Mauricio ni (Gustavo) Arribas”, disparó Carrió en Radio Mitre.

Las declaraciones de Carrió fueron en el mes de Mayo. Dos meses después, sus dichos se confirmaron.

Ahora bien, ¿por qué afirmamos que el Gobierno protegió finalmente a Julio De Vido? Varios son los motivos para realizar este análisis.

En principio, el Gobierno terminó siendo víctima de su propia encerrona. Jugó a todo o nada por la exclusión pensando que perder (tal como finalmente ocurrió), tambien sería ganar. Un nuevo ensayo y error al que el macrismo nos tiene acostumbrados. Varios fueron los diputados del bloque Cambiemos que no estaban de acuerdo con la expulsión del ex ministro de Planificación.

Ricardo Alfonsín (UCR-Buenos Aires) y Carla Carrizo (UCR-CABA), del sector más crítico hacia la alianza con el macrismo, se inclinaban por una postura cercana a las del massismo, que consistía en pedir informes a la Justicia sobre las múltiples causas contra el ex ministro kirchnerista, para analizar si corresponde retirarle temporariamente los fueros hasta que se lo juzgue en lugar de apoyar la expulsión como proponía el PRO.

Alfonsín y Carrizo querían tomar como dictámen de mayoría el proyecto de Julio Raffo (Diálogo y Trabajo-CABA).

Raffo quería aplicarle a De Vido el artículo 70 de la Constitución de la Nación donde se establece que "cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento".

Raffo qu​iso reeditar el 'caso Eduardo Angeloz'​ pero un sospechoso capricho de Cambiemos hizo naufragar el intento​.​ ​​Hay que recordar que el 05/06/1996 la Cámara de Senadores aprobó la suspensión de Eduardo Angeloz por el plazo de 60 días. La decisión no tenía antencedentes y posibilitó que la Justicia de Córdoba pudiera procesar, e incluso detener a Angeloz. "El Pocho" fue acusado por el fiscal Carlos Ferrer por lo que se conoció popularmente como el “megaproceso del Banco Social".'

Desde el PJ anti K y el massismo, incluso desde la UCR, se trabajó hasta último momento para cambiar el proyecto de Resolución. Muchos diputados estaban dispuestos a cambiar su voto para apoyar la suspensión y no la exclusión del ex ministro de Planificación​ y así sacar a Julio De Vido​ del Congreso​​.

​La alianza Cambiemos podría haberse sumado para lograr la suspensiónpero los egos políticos de Silvia Lospenatto (Unión Pro-Buenos Aires),Pablo Tonelli (Unión Pro-CABA) y companía, terminaron echando por tierra las negociaciones que se realizaban, incluso en el mismo recinto​ mientras se alargaba la sesión con la cadena de discursos.​ Urgente24pudo observar, en el inicio de la sesión, que diputados del massimo y la UCR, se acercaban a las bancas de los que no tenían decidido su voto para intentar convercerlos que Julio De Vido debía ser suspendido de la Cámara baja, no expulsado.



La gota que rebalsó el vaso fue cuando Lospennato difundió el texto de un mail que había enviado el diputado Sergio Massa (UNA-Buenos Aires), a 3 compañeros de bancada.

"Es gravísimo que una diputada muy allegada al presidente de la cámara y de relevancia en el recinto, como lo es Lospennato, haya dicho textualmente, casi como si lo estuviera leyendo, con las palabras exactas, un mail interno nuestro enviado esta mañana muy temprano a sólo 4 diputados de nuestro espacio. La diputada Lospennato conocía la redacción exacta", afirmó Felipe Solá, uno de los destinatarios del mail, junto a Marco Lavagna y Margarita Stolbizer.

Lospenatto quiso justificar sus dichos pero fue en vano. Allí terminaron las negociaciones. Se cerró toda posiblidad de convencer a otros diputados para que acompañaran la suspensión de Julio De Vido​ y el final fue el conocido​. ¿Lospennato fue a romper los posibles acuerdos?

Diputada Lospennato Silvia Gabriela - Sesión 26-07-2017



Por el hecho, el bloque de Sergio Massa, pidió una sanción disciplinariafundamentado en el artículo 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Fue la diputada Graciela Camaño la que le presentó una cuestión de privilegio y le pidió al presidente del cuerpo Emilio Monzó que se hiciera cargo de su teléfono para que "lea todas las conversaciones que he tenido en el día de hoy y me diga donde en el teléfono está lo que acaba de decir la filibustera diputada Lospennato".

Una de las acepciones de la palabra "filibustero", según la Real Academia Española, es un "Pirata, que por el siglo XVII formó parte de los grupos que infestaron el mar de las Antillas".

Diputada Camaño Graciela - 2da. Intervención - Sesión 26-07-2017



Cristina le regaló fueros de diputado que lo protegen del peso de las acusaciones de corrupción que tiene encima.

De Vido es el padre de la pérdida del autoabastecimiento energético y por obra y gracia del kirchnerismo, nada menos que presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Está bañado de denuncias. Estatizó sin estatizar Aerolíneas y la convirtió en un barril sin fondo. Armó una embajada paralela en Venezuela para manejar los negociados con el chavismo, que la valija de Antonini Wilson sacó parcialmente a luz.

Y con la obra pública armó un fenomenal reparto de dividendos que los bolsos voladores de José López también sacaron parcialmente a luz.

Junto a Ricardo Jaime, preso hoy por corrupción, hizo negocios con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Con Odebrecht, que era el brazo externo del sistema lulista, hizo negocios aquí. En esta investigación todavía está del lado de afuera de la justicia.

El ministerio de De Vido fue el que controló una turbia y monumental red de subsidios al transporte y a la energía y protagonista principal del escándalo de Skanska, donde la Justicia probó sobornos encubiertos con facturas truchas. Néstor Kirchner ordenó cerrar la causa, ahora reabierta. Hay más, como la compra de trenes inservibles a España y Portugal y el uso de universidades como pantalla para contratar obras sin pasar por licitaciones.

Conociendo el pedigrí de De Vido nada puede sorprendernos. Lo que si sorprende es que el gobierno del presidente Mauricio Macri no use el arsenal de información que tiene para denunciar a De Vido. No fue magia, el milagro kirchnerista-macrista fue capaz de hacer que llegue Agosto sin que se vaya Julio. De Vido, por ahora, puede festejar pero no cantar victoria.

