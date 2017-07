El Central vendió u$s 305 millones para controlar el dólar, que pasó los $ 18

El dólar cerró la semana con una fuerte suba y quebró la barrera de los $ 18. Sin embargo, en los últimos minutos de operaciones los bancos públicos y el Banco Central salieron al mercado mayorista con fuertes intervenciones para dar una señal de que no quieren un tipo de cambio superior a ese valor. La autoridad monetaria realizó ventas por u$s 305 millones según indicaron desde el BCRA.

La divisa estadounidense ascendió 20 centavos a $ 18,01 en una jornada en la que la demanda de billetes estuvo caliente desde los primeros minutos de la rueda. La escalada se mantuvo durante toda el día pero sobre el cierre el Banco Provincia salió a la cancha con una venta en $ 17,80.

En la última media hora se operaron cerca de u$s 200 millones y en el total de la jornada la cifra ascendió a u$s 778,140 millones. En una rueda habitual los valores negociados están por debajo de los u$s 400 millones.

En el mercado, los analistas ya anticipaban que el Banco Central dejaría que el dólar ascendiera y se moviera con cierta libertad pero siempre dentro de un marco acotado de precios. “Nadie sabe cuál es el precio con el que el BCRA está o no conforme. Eso sólo se puede saber cuándo salga al mercado con una fuerte orden de venta en donde marque la cancha. Eso no paso hasta ahora, pero hoy con la venta de u$s 200 millones se dio la señal que se esperaba”, comentó un analista en diálogo con Cronista.com.

“La intervención de hoy muestra que el dólar por arriba de los $ 18 incomoda al Central”, agregó otro analista cambiario.

“En las dos últimas semanas el avance del dólar fue significativo y se acercó a un peso de aumento con relación al cierre de la primera quincena del mes, marcando otro récord histórico en su cotización”, indicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

“La inminencia del fin de mes y el apetito por cubrir posiciones siguió alimentando la corriente de compras en el mercado local potenciando la suba de los precios que definitivamente se alejan de los valores más bajos alcanzados en la primera parte del año y obliga a replantear todos los pronósticos sobre su nivel para el cierre del 2017”, agregó el analista cambiario.

“Este desequilibrio entre oferta y demanda del dólar contra el peso (a contramano de la debilidad del dólar mostradas en las cotizaciones de otras monedas) es producto de la demanda de bancos, empresa e inversores, para cambiar de portfolio de pesos a otros activos dolarizados, y muchos también especulando y atesorando por un tiempo, hasta que intervenga el BCRA para equilibrar el mercado” destacó Fernando Izzo de ABC Cambios y agregó que “la exportación cerealera solo está liquidando lo estrictamente necesario, para sus negocios financieros y están en un promedio diario de u$s 83 millones”.

Para el lunes quedaron órdenes de compra por u$s 45 millones y órdenes de venta por u$s 104 millones, todas a $ 17,80.

En el ROFEX, se operaron u$s 673 millones y el 80% se efectuaron en “roll-over “de julio a $ 17,8650 para agosto a $ 18,2200 con una tasa implícita de 23,40%TNA. El plazo más largo operado fue octubre a $ 18,8550 con una tasa implícita de18%. Diciembre muy poco operado a $ 19,4950.

Fuente: Cronista