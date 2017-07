Atacaron a balazos al dueño de una radio de Misiones que había denunciado a policías y narcotraficantes

Jesús Báez do Nacimento fue baleado en la puerta de su casa. Fuerte condena de ADEPA al hecho

Jesús Báez do Nacimento, el dueño de una radio en la localidad misionera de San Antonio, cerca de la frontera con Brasil, fue baleado en la puerta de su casa, donde funciona la FM Carretera 101. Báez do nacimento recibió cuatro balazos calibre .32 y se encuentra internado, pero su estado no es grave.

El ataque contra el dueño de la radio fue el miércoles por la tarde, cuando Báez do Nacimento estaba en la puerta de la propiedad, donde también funciona la radio, junto a su esposa reparando su camioneta.

En ese momento, dos jóvenes que serían brasileños que circulaban en una moto roja se acercaron a la pareja, uno de ellos sacó un arma y disparó contra Báez do Nacimento. El periodista recibió cuatro disparos, tres en el abdomen y uno en el brazo izquierdo, que le causó una fractura. Un quinto disparo habría impactado en el vehículo. Tras dispararle, los delincuentes se escaparon y habrían vuelto a cruzar la frontera hacia Brasil.

Báez do Nascimento fue trasladado al hospital SAMIC de la ciudad de Eldorado donde fue operado y quedó internado, aunque se encuentra fuera de peligro.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió el hecho y recordó que "desde su radio, Báez do Nacimento realizaba constantes denuncias contra las fuerzas de seguridad, a las que acusa de no luchar contra el contrabando y el narcotráfico, pero también mantenía enfrentamientos con funcionarios municipales".

"La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) condena enérgicamente el grave atentado sufrido por el periodista Báez do Nacimento, y exhorta a la justicia provincial a que de manera urgente utilicen todos los recursos a su alcance para que se investigue el hecho y se pueda condenar a sus responsables", concluye el comunicado de ADEPA.

Fuente: Infobae