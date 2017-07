CEPO, CEPITO, VOLVÉ PERO DEMORÁ UN POQUITO

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

Roberto Navarro contó en su programa que un conocido economista, al que nombró, le dijo que habían comenzado a restringir la venta de dólares, lo que determinaba una creciente demanda del billete verde en el mercado marginal, y eso era responsable por la creciente diferencia entre el blue y el oficial.

Uno se pregunta ¿si hasta el presidente y sus ministros del área económica mantienen la mayor parte de su patrimonio fuera del país ¿qué puede esperarse que hagan los particulares?

Emitiendo deuda a ritmo vertiginoso, los dólares entraron en tropel, seducidos por las tasas más altas que se pagan en el mundo. La abundancia de los billetes verdes en el mercado mantuvo su precio local contenido, en una meseta que se extendió por muchos meses.

Con la garantía de ese ancla de la divisa estadounidense, más poseedores de dólares los cambiaron por pesos y le prestaron al Estado argentino -a través de las tan mentadas LEBAC- a un

interés increible, que llegó a rozar el 40% anual, según los plazos. Esta operación financiera favoreció el mantenimiento del esquema, porque ponía más divisas en el mercado, dando tranquilidad a los inversores de que no habría sorpresas cambiarias. La garantía se incrementaba con los esfuerzos del gobierno por contener la inflación: en el contexto de ese objetivo basado casi solamente en una política monetaria restrictiva, cualquier salto en la divisa se trasladaría prontamente a los precios internos. Para evitarlo, el Banco Central tenía a su disposición una buena cantidad de reservas, que podría lanzar al mercado si fuera necesario.

Pero mantener el dólar barato no es algo que puede hacerse sin inconvenientes. Por un lado los habitantes de zonas cercanas a las fronteras encontraban que saliendo al extranjero para sus compras podían ahorrarse hasta la mitad de lo que les costaría hacerlo en sus ciudades. Por supuesto, tal práctica no hacía nada feliz a los comerciantes locales, muchos de los cuales debieron bajar las cortinas de sus tiendas. Esta situación se mantiene, aunque ya no es tanta la diferencia.

Además, resultaba más que conveniente hacer turismo en el exterior, en tanto que el número de visitantes foráneos se reducía por los altos costos que tenían los productos y servicios locales medidos en dólares. Y esto desbalanceaba tremendamente el movimiento de divisas, con la consiguiente pérdida de reservas. También era buen momento para que las empresas extranjeras giraran utilidades al exterior. Y el permamente faro de inversiones inmobiliarias de Miami brillaba como nunca.

Estamos en la proximidad de comicios en los que el oficialismo tiene serias probabilidades de sufrir una derrota. Para colmo a manos de quien contuvo las apetencias de las clases altas y empresarias y les dificultó el libre tránsito saliente a las divisas. A eso se suma un fuerte déficit de la balanza comercial y amplia intranquilidad social por los despidos de trabajadores, reducción de prestaciones sociales e inversiones tan esperadas que no tienen visos de llegar.

Con ese panorama, y pese a que el Banco Central tuvo que volver a subir las tasas de interés, los inversores comenzaron a pensar que era momento de desmontar de la bicicleta financiera tan rendidora que el gobierno había instrumentado en su beneficio. Y están volviendo a su divisa de origen, tomando una suculenta ganancia.

El anuncio de Navarro podría acelerar la fuga de divisas, por lo cual es probable que el periodista sea acusado de agravar el panorama, si no de terrorismo económico. Lo real es que luego de considerar como uno de sus grandes logros la salida del cepo y anunciarlo y propagarlo a los cuatro vientos, sería muy duro para la imagen del gobierno volver a implantarlo. Y ni hablar de lo que significaría un nuevo corralito o corralón (aunque sea solamente para los depósitos en dólares).

El periodista relató también que el dueño del supermercado mayorista Maxiconsumo, uno de sus anunciantes, le anticipó

fuertes aumentos en alimentos básicos.