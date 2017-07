EL SILENCIO DE LOS...¿INOCENTES?

Siguiendo con la línea editorial que abordé en estos últimos días, hoy voy a hacer alusión al muy sospechoso silencio que tuvieron cada uno de los diputados que el pasado día miércoles impidieron, con su voto negativo, la expulsión del seno de la Cámara de Diputados de la Nación, del hoy “salvado” Julio De Vido.

Este silencio está referido a que ninguno de los “amigos y salvadores” de De Vido hizo mención alguna a la honorabilidad del legislador que, por la causal que el oficialismo utilizó para impulsar el proyecto de expulsión, es decir por “inhabilidad moral” era lo que realmente se estaba cuestionando.

Y si hablamos de moral, estamos, forzosamente refiriéndonos a la ética, a la honradez y a la honorabilidad.

Antes de entrar de lleno en tema, debo hacer una salvedad: ser un representante del pueblo de la Nación, que en definitiva es lo que caracteriza a un diputado, ya que como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 22: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”, no es otra cosa que ser un “servidor público”.

Para abordar el tema de la ética en el servicio público es necesario tender un puente entre las reflexiones teóricas, la regulación jurídica y la práctica cotidiana.

La ética es una expresión de la cultura; es una forma de dominio de la razón sobre el instinto. Racionalmente, el hombre y las sociedades humanas han establecido valores fundamentales, tanto individuales como sociales. De ahí que han derivado deberes morales que, en general, han sido coincidentes con los que recogen los diversos sistemas jurídicos; en rigor, los valores éticos están consignados en el derecho.

Teóricamente podemos distinguir valores individuales y valores sociales. No obstante, la dimensión individual de la ética no puede desligarse de su dimensión social.

La consecución del bienestar social casi siempre exige restricciones al bienestar individual, pero éstas deben tener un límite para que el valor del individuo no se pierda en el todo social.

Los bienes comunes de la sociedad deben ser administrados por personas con sólida formación ética individual y con una idea definida de compromiso social. En “La República” de Platón encontramos antecedentes de la idea del servicio público, así como las características y cualidades que deberían cumplir quienes lo prestan. Desde entonces se advierte la doble dimensión del hombre: de una parte, en tanto ser humano, y de otra, en tanto ciudadano, que desempeña un papel específico dentro del todo social y su organización política.

La reflexión ética y la doble dimensión humana se ha mantenido en la historia del pensamiento occidental. Las aportaciones de Santo Tomás y San Agustín son una muestra palpable de ello. Para Kant, la ley moral impone a todo lo racional exigencias categóricas sobre lo que tiene que hacer o evitar, y exigencias que obligan con entera independencia de sus inclinaciones, propósitos, deseos o intereses.

Actualmente vivimos una etapa en la que se afirma que la pérdida de valores pareciera ser un signo distintivo de nuestro tiempo. Sin embargo, los valores no se pierden; lo que podría perderse, y sería muy grave, es el interés por alcanzarlos.

Por ello estas reflexiones se orientan a la preeminencia de los valores individuales y de los valores sociales. Honradez, lealtad, prudencia, eficacia, imparcialidad, altruismo son valores cuyo sentido tiene que ser restablecido, reconsiderado; en una palabra, revivido. Se trata, pues, de erradicar la presencia de antivalores o disvalores, que por encaramarse en acciones cotidianas, pueden llegar a servir para la justificación indebida de comportamientos inmorales. Puntualmente, me estoy refiriendo al fenómeno de la corrupción.

La ética y el derecho en vez de ubicarse en ámbitos distintos, son coincidentes respecto de la conducta deseable. Una trabaja sobre las motivaciones internas y pretende establecer también un sistema de sanción interna. El segundo concreta los postulados generales de la ética en disposiciones específicas, a las que fija sanciones extremas en caso de incumplimiento y además incluye la posibilidad coactiva.

En nuestro país no existe un código de ética específico para los servidores públicos, pero existen diversas disposiciones jurídicas cuyo propósito ha sido orientar la conducta del servidor público y, en algunos casos, fincar responsabilidades de orden administrativo e imponer sanciones de carácter penal.

La importancia de la labor que realiza el servidor público demanda que ella se desempeñe con estricto apego a los normas morales, con un elevado espíritu del deber, con eficiencia y con un claro sentido de la dignidad y la nobleza que su función implica.

A los servidores públicos corresponde salvaguardar la soberanía; procurar y administrar la justicia; garantizar el orden, la seguridad y la paz; velar por el respeto de las libertades y los derechos del hombre; asegurar la prestación de los servicios públicos; y procurar el bienestar de la sociedad y de las personas que la integran. La dignidad de un acto humano se mide por la grandeza del fin que persigue. Los fines que el servicio público persigue se encuentran entre los más elevados.

Los servidores públicos que se comportan indebidamente se traicionan a sí mismos y traicionan a la ciudadanía que les ha otorgado su confianza. Tanto más condenable y dañina será una conducta, cuanto mayores sean la autoridad y el poder de quienes incurren en ella. No sólo por la gravedad de la falta, por la magnitud de los daños causados y por la mayor responsabilidad de quien la comete, sino porque el daño y el mal ejemplo suelen extenderse e implicar a otros servidores públicos.

Cuando el superior es corrupto, carece de autoridad moral para exigir probidad de sus subordinados; la corrupción se extiende frecuentemente a otros servidores públicos por el establecimiento de complicidades y nexos delictuosos. Se atenta contra la probidad del servidor público por la autoridad que ejerce el superior sobre el subordinado, quien suele ceder por debilidad, por servilismo, por temor a represalias o por el mero deseo de congraciarse con quien puede enriquecerlo o perjudicarlo.

Es mucho lo que se ha avanzado a nivel normativo para prever las conductas que pueden conducir al fincamiento de una responsabilidad y la tipificación de delitos relacionados con el servicio público; pero aún falta avanzar más, sobre todo para lograr la plena eficacia de las disposiciones en la materia y el reconocimiento social y personal del valor implícito en una conducta apegada a la ética, y el baldón que representa una conducta inmoral.

La eficacia de la norma dependerá de la conciencia ética individual, de la conducta, del grado de penetración en la sociedad y, fundamentalmente, de una verdadera voluntad política para la aplicación del derecho.

No basta con un sistema de sanciones que puedan implicar suspensión, destitución e inhabilitación. Todo esfuerzo será inútil si la moral individual y social no se fortalecen.

La suma de morales individuales constituyen la moral social y se traducen en hábitos positivos. Es necesario combatir la corrupción a través del fortalecimiento de la moral individual y de la eficacia de las normas y de las instituciones. La tarea hoy debe encaminarse, por tanto, a la observancia de éstas, pero, sobre todo, al fortalecimiento de la conciencia de los valores éticos, como única forma civilizada de sobrevivir, no sólo de manera armónica, sino a través de relaciones interpersonales justas.

La ética en el servicio público está directamente relacionada con la ética de las personas a las que se presta el servicio. El particular contribuye muchas veces a fomentar el incumplimiento, cuando a él mismo le conviene no ajustarse a derecho. Por ello, al ciudadano también le corresponde actuar dentro de los causes legales, no alentando el cohecho y formulando las denuncias que sean procedentes para lograr la buena marcha de la función pública.

Alcanzar los valores fundamentales de la convivencia humana es indudablemente una tarea ardua. Ha sido ésta la preocupación principal por los que se interesan por el estudio de la ética y de quienes todos los días resisten los embates de la inmoralidad y dignificación así al servidor público.

Son los servidores públicos leales y eficientes, los guardianes de la legalidad, los que deben identificarse como paradigma, para extender con su ejemplo la observancia de una conducta que, cada vez en mayor grado, reconozca los valores éticos y se apegue a ellos. El triunfo del valor sobre el disvalor está consignado en los mejores episodios de la historia de la humanidad.

Si trazamos como meta inmediata erradicar la corrupción mediante el fortalecimiento de los valores y el perfeccionamiento de las instituciones, estaremos contribuyendo, además, a alcanzar un fin mediato: mayor seguridad individual y colectiva, y relaciones de convivencia cada vez más justas.