Basta de excusas: La seguridad de Rafaela es responsabilidad de Lifschitz, no de Castellano

Desde hace mucho tiempo los políticos se pasan la pelota y no resuelven nada en materia de seguridad, es más,en nuestra Ciudad crece día a día y pocos dicen la verdad, que no es otra cosa que la realidad: "hay horarios en donde es imposible salir a la calle, hay lugares en donde en determinados horarios no se puede transitar, los robos violentos aumentaron y ya no son esporádicos como en otras épocas"

Todo lo relativo a seguridad es responsabilidad del gobierno de la Provincia y por ende del Sr. Gobernador,es el quien se tiene que hacer responsable, así está establecido en la Constitución Provincial.

Es responsable del área es el Ministro Pullaro, pero arriba de el está el Gobernador, quien en campaña nos prometió que todos los ciudadanos gozaríamos de una Provincia segura y por ende, nosotros los rafaelinos de una Ciudad segura,en donde se pueda transitar libremente sin miedo a ser abordados en cualquier esquina por un delincuente como sucede diariamente.

Para cumplir con lo que nos prometieron, hacen falta más policías en las calles, más patrulleros entre otras cosas y por sobre todo una política definida, adecuada y estudiada por quienes se prepararon para ello y no por políticos advenedisos. Esa es una responsabilidad exclusiva de la Provincia, del Ministro Pullaro, del Gobernador Lifschitz y no del Intendente Castellano, quien con la GUR puede ayudar, pero en última instancia su rol fundamental es que se pague en tiempo y forma el ABL.