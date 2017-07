RICOS EN UTÓPICA PROCURA DE PALIATIVOS SOCIALES

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

Jeff Bezos, el fundador de Amazon pasó a ser el hombre más rico del mundo. Su fortuna ascendió a noventa mil novecientos millones de dólares, con lo que se puso por delante de Bill Gates, que apenas es titular de noventa mil setecientos millones. La diferencia es de apenas 200 millones de dólares, o sea el equivalente de media pizza para cada uno de los 44 millones de argentinos, medida en con el Prat Gay index.

Esta ventaja puede ser efímera, y tal vez ya se haya evaporado, porque está ligada a la cotización bursátil de las acciones. Al momento de escribir esta nota, Amazon -con 780 millones de acciones emitidas- valía alrededor de un billón de nuestra nomenclatura, o sea un millón de millones de dólares.

La empresa venía bien desde hace tiempo, y su valor se incrementó cuando incursionó, por un lado en el negocio periodístico, comprando el diario The Washington Post, en 2013. Por el otro, entusiasmó a los accionistas adquiriendo -hace apenas una semana- Whole Foods, una cadena de tiendas de alimentos donde es muy agradable entrar a comprar, sobre todo si a uno no le preocupa el monto del ticket.

Fundaciones filantrópicas no siempre transparentes

Bezos, al igual que Gates y la mayoría de los supermillonarios, mantiene una fundación con fines filantrópicos. Hay en esto cuestiones de ventajas impositivas que hacen que el dinero empleado en ayudas vuelva a sus dueños, pero no es este el tema ahora, sino que -ligados de todos modos a la actividad humanitaria- se despierten en estas personas inquietudes políticas, y terminen siendo referentes políticos. El ejemplo de Trump es una muestra evidente de que las chances de ocupar el sillón mayor se van alejando de los políticos, a menos que también sean muy ricos. Se puede pensar que en parte ocurrió eso también en la Argentina.

Pero la mayoría de los billonarios se mantiene en sus fundaciones. Percibe que el mundo actual se torna cada vez más desigual, y trata de lanzar iniciativas para contrarrestar esa tendencia, pero siempre a través de compañías.

Nuevas estructuras, dudosos resultados

Algo se hace a través de lo que se denomina Emprendimiento Social1, así como los llamados Bonos de Impacto Social2, donde el Estado participa conjuntamente con el capital privado.

Es difícil pensar que estas formas, que se basan en actividades en las que quienes gestionan se conforman con ganancias menores a las usuales, en aras de lograr beneficios comunitarios, nacionales o planetarios puedan resolver el problema de la desigualdad.

A diferencia de algunos buenos industriales de antaño, que convivían con sus trabajadores y disponían lo necesario para que ellos tuvieran una vida digna dentro de su condición de asalariados, hoy hay gerentes cuyo mérito los accionistas califican únicamente por las ganancias que les producen.

Es automático: el accionista puede ser alguien que esté muy lejos de la opulencia, tal vez un ahorrista de ingresos mínimos. Pero cuando él o su agente de bolsa ve que los balances son flojos, vende sus posiciones -en ocasiones huyendo en tropel y socavando las bases mismas de la empresa- provocando por lo menos un cambio en la conducción.

Una situación semejante sólo puede contrarrestarse con una enérgica acción del Estado. Es éste quien debe brindar salud y educación a aquellos que no tienen condiciones de lograrlas por sus propios medios. Esto produce ciudadanos en condiciones de emerger del abandono y, como personas capacitadas y productivas, elevar el nivel general de la sociedad.

Por otro lado, dejar que el Dios Mercado sea el arquitecto del desarrollo lleva a las distorsiones que pueden comprobarse desde hace siglos y en todo el planeta.

Lamentablemente, a la actividad empresarial del Estado se le ha creado mala imagen, a pesar de muchas pruebas en contrario, como Aerolíneas Argentinas, YPF, Somisa, etc., en determinados momentos en que sus bases no eran socavadas con propósitos políticos.

Los que atacan al estado empresario sólo tienen en cuenta la contabilidad de la empresa, sin que nada les importe los aportes a la promoción comunitaria que realicen.

La historia de los ferrocarriles argentinos nos muestra este punto. Después que ellos fueron nacionalizados por el gobierno de Perón, todo el poder económico y mediático se encarnizaba con el déficit con que el sistema operaba. Finalmente el complejo ferroviario -incluyendo talleres de gran capacidad técnica e industrial- fue destruido. Y perdiendo sus estaciones, una gran cantidad de núcleos rurales se convirtieron en pueblos fantasmas con tremendas consecuencias económicas y demográficas.

