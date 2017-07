Rafaela: supermercadistas se comprometen a usar bolsas biodegradables

El objetivo primordial de la iniciativa es reducir la generación de las actuales bolsas plásticas y minimizar así el impacto ambiental.



El acuerdo se firmó en la nueva sede del Instituto para el Desarrollo Sustentable, sito en el Pasaje Carcabuey. Participaron el intendente municipal Luis Castellano, el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach; el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Daniel Ricotti; la directora del mencionado instituto, María Paz Caruso; Alejandro Jurado, referente de la política de cuidado del ambiente de neustra ciudad; y representantes de las empresas miembro de la Cámara de Supermercados del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región: Libertad SA, Cormorán SA (Supermercados Pingüino), Supermercados La Anónima, Super Family, Autoservicio Destefanis SA, Agrupación Giro Sucursal Nº 6, y López Caula SA). También asistieron representantes de las diversas entidades que se nuclean en el Instituto.



En el acuerdo, los supermercadistas, conjuntamente con el gobierno local, se comprometen no sólo a buscar acuerdos para la incorporación a la venta en línea de caja de la opción de estas bolsas a precio de costo, sino también a promover buenas practicas de gestión ambiental.



Tal como se explicó en el encuentro, la incorporación de una bolsa de carácter biodegradable y compostable en los supermercados, implica reducir la cantidad de bolsas plásticas consumidas diariamente, minimizar el impacto ambiental y contribuir al compostaje de residuos orgánicos en el hogar.



Al hacer uso de la palabra, el intendente Castellano rescató "la idea vector que tenemos todos los actores que estamos aquí reunidos", y enumeró a "la Cámara de Supermercadistas; la gente que compone el Consejo Ambiental; el equipo de la Municipalidad que trabaja en esto; las personas de las cooperativas que allá, en el Complejo Ambiental, todos los días, al final de todo lo que nosotros hacemos, tienen que lidiar con lo que separamos o no en nuestras casas".



"Si nosotros, todos los días, no nos ponemos una meta hacia el futuro, empezamos a retroceder; quedarse en el mismo lugar ya es retroceder;: por eso, ponerse metas hacia adelante es el modo que tenemos nosotros de hacer las cosas", reflexionó.



Esta iniciativa es uno de los ejes de trabajo que promueve el Instituto para el Desarrollo Sustentable para reducir el volumen de residuos orgánicos que se recogen y disponen en el relleno sanitario diariamente. El 50% de los residuos que la ciudad genera por día es orgánico, biodegradable y compostable. En total, cada rafaelino genera cerca de 200 kg por año de residuos orgánicos, que podrían convertirse en compost o abono.



El Instituto ha planificado una primera prueba piloto que alcanzará 300 hogares e instituciones, en donde se trabajará en la construcción de composteras, y se entregará un cesto para residuos orgánicos y bolsas biodegradables para los seis meses que durará esta primera experiencia.



Este nuevo convenio con la Cámara de Supermercados pretende profundizar las acciones iniciadas en el 2013, que permitieron reducir significativamente la generación de bolsas plásticas y fomentar su reutilización como bolsa de residuos.