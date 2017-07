El hombre más rico del mundo tiene nuevo nombre

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, se convirtió por primera vezen el hombre más rico del mundo, con una fortuna que supera los US$ 90.000 millones, y desplazó en ese puesto al co-fundador de Microsoft, Bill Gates, según datos de la revista Forbes.

A la apertura de Wall Street, las acciones de Amazon subían 1,6% y agregaba US$ 1.400 millones a la fortuna de Bezos que le permitía superar la de Gates, también estimada en más de US$ 90.000 millones, aunque debajo de Bezos.

Estos datos, sin embargo, tienen en cuenta la cotización de los títulos de Amazon y Microsoft y el primer lugar puede llegar a cambiar minuto a minuto.

Hace un año, el empresario español Amancio Ortega, del grupo Inditex, superó a Gates como la persona más rica del mundo durante dos días.

Amancio Ortega, del grupo textil Inditex

​Gates estuvo en el podio de la lista de Forbes en 18 de los últimos 23 años.

Con el dato de hoy, Bezos se convirtió en la séptima persona más rica del planeta desde que Forbes lleva la cuenta de estas fortunas, en 1987.

El fundador de Amazon forma parte del "clan de millonarios" que quiere conquistar el espacio, en donde compite con Elon Musk (Tesla) y Richard Branson (Virgin).

Elon Musk

No obstante, Forbes recordó que si Gates no hubiera donado US$ 32.900 millones de su fortuna a causas filantrópicas, sería difícil que Bezos o cualquier otra persona pudiera sobrepasar el nivel de su riqueza.