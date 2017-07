La nueva vida de Ailén Bechara a dos años de su explosión mediática

Fue la gran figura del Bailando 2015. Más allá de que perdió la final contra Federico Bal (27), Ailén Bechara (27) vivió su momento de gloria en aquella edición del certamen de ShowMatch (El Trece, a las 22.30). Venía de ser azafata en el programa Guido Kaczka (39). Y aunque ya estaba hace varios años en la televisión, el pase a las tropas de Marcelo Tinelli (57) le cambió la vida.

Una vida que hoy, dos años después de su explosión mediática, la encuentra otra vez pegando un volantazo. Un cambio radical, similar al que hizo a los 17 años, cuando se vino cargada de sueños a la gran ciudad desde Darregueira, un pueblo de sólo 10 mil habitantes ubicado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Hoy, lejos de las cámaras, y a punto de terminar este fin de semana la gira con la comedia Sálvese quien pueda, Ailén se irá del país "por tiempo indeterminado", como ella misma lo describe. Lo dice con una sonrisa inocultable y los ojos cargados de ilusión. Es que por primera vez en su vida la rubia conocerá Europa, un objetivo que cuando llegó a Buenos Aires, "con una mano atrás y otra adelante", veía imposible.

"No sé qué voy a hacer", remarca una y otra vez mientras toma una lágrima en el bar del edificio de su coqueto departamento de Puerto Madero, donde vive con su novio Agustín Jiménez, quien es representante de futbolistas. "Mi próximo proyecto está más abocado a la familia, esa es la verdad. Me vine a convivir con mi novio, y yo nunca conviví con nadie. Estoy como muy ama de casa y quiero ser mamá", revela.

Una de las producciones de fotos que Ailén comparte a diario en Instagram.

La segunda mitad de 2017 a Ailén la encontrará en "una nueva etapa" de su vida. No sólo porque por primera vez desde su adolescencia tendrá (tiene desde hace 9 meses, en realidad) una pareja estable de "más de medio año", sino porque ya no siente miedo al futuro ni a alejarse del medio y por eso perder propuestas laborales.

"Siempre entré por la ventana a todos lados. Y siempre a último momento. Así que es bueno: 'Dios dirá'. Siempre Dios me puso donde tenía que estar. Soy muy creyente y confío en eso. Tampoco me quedo sentada esperando que me llamen. Pero va a pasar lo que tenga que pasar. Tal vez me vuelva de Europa y en vez de dos, seamos tres", repite, ilusionada.

“​ No descarto probar suerte en Europa. Conozco gente de allá. Ailén Bechara

"Voy a cumplir mi sueño que es conocer Europa. Le dije a mi novio que no me quiero volver, quiero experimentar algo nuevo. Yo soy muy aventurera. Me gusta probar cosas nuevas. Si me tengo que quedar allá y agarrar cualquier currito, lo haré.Me vienen bien todo, a mí me gusta trabajar. No descarto probar suerte en Europa. Conozco gente de allá que me dijo que porque no iba a hacer unas producciones. No sé, algo... ¡probar! A veces sueño con ser mochilera e irme a Tailandia", afirma.

En 2015 llegó a la final del Bailando junto a su compañero Fernando Bertona. (Foto: Prensa Ideas del Sur)

Más allá del viaje, su presente también es distinto porque hasta hace un año no tenía tiempo para nada, ya que su vida estaba totalmente vinculada al trabajo. "Iba de programa en programa", recuerda. Y suma que hoy piensa en estudiar alguna carrera porque "tal vez no vaya a vivir toda la vida de esto", en alusión a la actuación, el modelaje y los medios. "Quiero hacer algo por mí", sostiene.

“"Terminó lo del Bailando y ahora estoy como olvidada", dice, sin rencor, sobre el final de la entrevista. Sobre todo porque ya se sentía agobiada de que se sepa tanto de su vida privada."Claramente amo el medio, no me quejo, pero es difícil", explica, entre suspiros.

"Hoy estoy más con ganas de ser mamá. Nunca se me había pasado por la cabeza ser madre. Pienso más en mi vida a futuro, en formar una familia. Los dos queremos y en cualquier momento puede llegar. Estoy muy entusiasmada con eso", reitera.

¿Cuál es entonces el gran objetivo de su vida? Ninguno. Hoy su único plan es ser feliz y hacer sólo lo que ama. "A mí me gusta vivir, no estar siempre en lo mismo. Quiero tomarme un tren y aparecer en otro lugar", cierra, siempre sonriente.

Fuente: Clarin