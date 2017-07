Felipe Solá: "El Gobierno debe pensar todo lo que hizo para que Cristina vuelva a ser senadora"

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de 1País, Felipe Solá, enfocó sus críticas hacia la gestión económica de Cambiemos y afirmó que "hay ineptitud en el Gobierno". Además analizó que el retorno de Cristina Kirchner es consecuencia de "no haber hecho bien los deberes en economía".

El legislador del Frente Renovador relacionó la situación económica con la sesión en la que se buscó expulsar a Julio De Vido de la Cámara de Diputados: "Se montó un gran show para que el tema de la corrupción sea el central y tapar así el primer problema que aparece en todas las encuestas, que es la cuestión económica y del empleo. Hubo una urgencia electoral".

Al respecto, consideró que el oficialismo "no quería echar a De Vido sino tener el dedo acusador sobre quién vota de una u otra manera. Quiso instalar este tema en la campaña para decirle a la gente que tienen que votar más legisladores de Cambiemos. Es una excusa absurda".

Finalmente, sobre la sesión de este miércoles Solá opinó que "debieron negociar antes para saber si tenían o no los dos tercios de votos necesarios para aprobar la expulsión. No lo hicieron por ineptitud, o fue deliverado".

El precandidato a diputado de 1País volvió a reiterar que "hay ineptitud en el Gobierno" también en materia económica ya que "no hicieron bien los deberes en economía, endeudamiento y déficit fiscal".

En cuanto a la eventual incorporación de Cristina Kirchner al Senado, analizó: "El parlamento no cambiará demasiado con ella, lo importante para Cristina es cuántos votos saca. El tema no es lo que pueda hacer en el Senado, sino que el Gobierno debe pensar todo lo que hizo para que vuelva a ser senadora".

Críticas al timbreo de Cambiemos

En otro tramo de la entrevista con TN, Solá cuestionó el tradicional timbreo de Cambiemos, práctica que el oficialismo reforzó desde que comenzó la campaña: "Hay una falsedad muy grande en ese diálogo de tocar el timbre, hablar con el panadero y hacer que durante un rato somos iguales y contestar con un gerundio como 'estamos trabajando'".

Por último, aseguró que, en cambio, en el Gobierno "no tienen diálogo con la CGT, CTA y los movimientos sociales" y en los timbreos "hacen un dialogo uno por uno para dar la impresión de que están con el soberano, pero el soberano nunca estuvo más lejos de las decisiones que en estos momentos".

Fuente: Infobae