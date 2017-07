El fotógrafo de Candelaria Tinelli, denunciado por violencia de género

Si bien no trascendieron sus nombres, hubo otras dos mujeres que denunciaron vivencias similares a las de Azul. Una de ellas expresó: "Lo conocí hace cuatro años aproximadamente. Siempre fue muy manipulador y juega con tu lado mas débil. Una tarde estábamos en su casa y ya la relación no daba para más. Yo me quería ir y él no me dejaba salir de su casa, no era la primera vez que pasaba. No paraba de agredirme verbalmente diciéndome que era una pu…, que iba a matar a mi familia. Ante esto, yo lloraba. Intenté agarrar las llaves que él tenía en su mano y me pegó un cabezazo que me dejo tirada en el piso. No supe qué hacer, llamaba a mi mamá, en un acto reflejo de la niñez. Ante eso, agarró un cuchillo que tenía cerca y me dijo: ´Decile a tu mamá que te venga a buscar en la calle, que te voy a dejar en dos bolsas de consorcio´. Yo seguí llorando, sin saber que hacer".