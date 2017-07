El entorno de Florencia Kirchner aclaró por qué no puede pagar las expensas de su departamento

La decisión del magistrado se dio luego de que el interventor judicial tuvo que hacerse cargo de abonar lo adeudo, a raíz de un reclamo del administrador del consorcio ante la sociedad Los Sauces, dueña de la propiedad, ubicada en San José 1111.

Fuentes cercanas a la familia Kirchner indicaron a Infobae que la hija de la ex presidente no puede pagar las expensas desde fines de 2016 porque los fondos de Los Sauces -unos 100 millones de pesos- fueron embargados justamente por decisión del juez Bonadio.

Remarcaron que no hay "falta de voluntad" a la hora afrontar las deudas mencionadas, sino que además del embargo de ese dinero, Florencia Kirchner también tiene embargado su sueldo como consecuencia de la misma intervención judicial.

Asimismo, desde el entorno de la hija de Cristina Kirchner recordaron que el interventor judicial pagó lo que el departamento le debía al consorcio con dinero proveniente de los alquileres de Los Sauces, es decir, el mismo dinero del que la joven no puede disponer por decisión del juez.

Cabe destacar que la defensa de Florencia Kirchner se quejó en reiteradas oportunidades de que cuando sucedieron los hechos investigados por la justicia, la hija de la ex jefa de Estado tenía tan solo 12 años.

Fuente: Infobae