Nicole Kidman lució como una sexy cowgirl y se arrepintió por el resultado

Nicole Kidman continúa siendo una de las mujeres más bellas de mundo, y lo demostró en la última sesión fotográfica para Love Magazine. En la última portada de la revista británica la mujer posó con un sombrero cowboy y un sensual traje de baño rojo.

Nicole Kidman, que recientemente fue nominada para los premios Emmy por su interpretación en la serie de HBO Big Little Lies, llamó la atención de más de uno por una foto en particular, que no pasó ojos de los usuarios.

Kidman se convirtió en una explosiva ‘cowgirl’ en la producción, inspirada en el mundo del rodeo. Con un sombrero y una gargantilla de Cartier, Kidman demostró que no perdió su magnetismo ante el lente.

El problema fue que, según varios medios locales, la ex mujer de Tom Cruise se mostró “devastada y avergonzada” al ver las fotografías, ya que “no pensó que fueran a ser tan arriesgadas”.

La atrevida sesión fotográfica estuvo a cargo de Carin Backoff y como locación fueron utilizadas las calles de Nashville, Tennessee.