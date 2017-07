¿Cómo hace? Mónica Ayos contó su desopilante secreto para tener un cuerpazo

Radicada en México junto a Diego Olivera y a sus hijos desde hace años, Mónica Ayos se tomó unos días de relax en Miami y posó sexy junto al mar y la arena.

Más tarde, publicó las infartantes imágenes en Instagram y, en poco tiempo, recibió una infinidad de “likes” y elogios. Tanto la halagaron sus seguidores que Mónica Ayos se solidarizó con sus compañeros y compartió sus secretos de belleza con ellos.

“Siempre me preguntan mi secreto… Ok, ok les paso mi rutina de vida sana: Llego al gym y en un rincón solitario y alejada de cualquier máquina me clavo 15 de espejo (4 repeticiones o las que hagan falta), 15 de fotos (repetir hasta que salga al menos una pasable para subir) y mucho pero mucho líquido (retenido todo en las rodillas). Con eso, tiras un año”, escribió Mónica Ayos con mucho humor.