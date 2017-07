Gabo Usandivaras contó toda su intimidad: la historia desconocida detrás de la polémica

Gabo Usandivaras fue uno de los “mediáticos”, de los discutidores, de los que van al frente, del Bailando. Pero nada tiene que ver con la vida que tuvo el bailarín. Fue alguien que su vida lo encontró luchando contra los prejuicios, tomando decisiones drásticas y poniendole el pecho al dolor.

Gabo Usandivaras decidió por un año alejarse de los medios, sin embargo habló en el trece tv y contó todos detalles íntimos de su vida. “Arranqué haciendo patín artístico y siempre estaba metido en todas las obras de la escuela; el patín artístico no era lo convencional para un chico. Me decían “marica” y todo clase de descalificativos. Y a veces dolía. Y la que saltaba a defenderme era mi hermana (Gisela). Siempre tuve una forma positiva de tomarme las cosas, me dolía ser objeto de burla de mis compañeros, pero tenía una buena base en mi familia. Mis viejos siempre fueron como unos distintos.” dijo Gabo con respecto a los comienzos.

Para continuar en ese camino, sus padres lo ayudaron a que deje el colegio, sin embargo años después tuvo que dejar patín artístico por una grave lesión. Luego, comenzó un camino de angustia y mucho dolor, pero tenía que ver con lo que significaba para él dejar patín. “Tenía 13 años y consumía muchísimos antiinflamatorios y era muy riesgoso; así que empecé a tocar la guitarra y me iba mal, no era por ahí. Empecé a aprender las coreografías de los videoclips y obligaba a mi familia a que los vieran ¡sabés los VHS que borré para grabar las córeos! Y armaba shows en la cocina y cobrara entradas. Y fue mi mamá la que dijo: “¿Por qué no probás con el baile?”. Y sí…”contó Gabo Usandivaras

A su vez, detalló: “Lo mas fuerte del patín era que yo estudiaba solo con mi vieja en la cocina y que entrenaba en un club que alquilaban para mí, y no tenia una relación con chicos de mi edad. Y el año pasado recién pude decantar y darme cuenta de que yo al patín no lo dejé sólo por una lesión, sino por una cuestión emocional. En el baile empecé a hacerme de amigos. La danza me entregó amistades y experiencias superlindas y descubrí gente hermosa.”

Así fueron los comienzos del gran bailarín: “Vivía en Buenos Aires y me entero de que estaban convocando gente para “TangoKinesis” y dije: “Yo voy, voy, voy y voy”, y así como entré, me fui. Me dijeron “no”; era un niño. Después me entero de un casting para el ballet de Julio Bocca y fui, pero dije: “No le voy a decir a nadie”. Fui y quedé directamente para la compañía estable con la que Julio se despidió los últimos dos años de su carrera. Y eso fue reloco. Recuerdo estar en un shopping, meterme en el baño y llamar a mi mamá para decirle: “¡Entré a la Compañía de Julio Bocca!”. A los dos meses de venir a Buenos Aires, estaba en una compañía y a los tres, viajando por el mundo con Julio que era la persona de la que yo tenía el afiche pegado en la cabecera de mi cama.”

También compartió uno de los momentos que le tocó vivir: “Yo venía de Córdoba, de una familia lo suficientemente abierta como para sacar a su hijo de la escuela pero nunca miraron si yo era o no era gay. Me costó asumirlo porque sentía que estaba mal. Era tanto el prejuicio… Era un error de concepto, como que era algo pervertido, que estaba mal en mi cabeza, que lo podía curar. Pero era desinformación. Incluso mi familia no lo entendía y fue doloroso ver como se desarmaba, porque para todos éramos la familia Ingalls y una confesión mía generó una ruptura muy grande. Tuvimos una crisis familiar muy fuerte, fue romper un patrón enorme.”

Por otra parte, Gabo Usandivaras contó lo difícil que fue enfrentar la enfermedad de su pareja: “Era mi pareja, mi amor de ese momento el que estaba atravesando una enfermedad que me descolocó: una persona de 24 años, que estaba al lado mío, tenía cáncer. Uno tiene una película en la cabeza pero no refleja todas las emociones por las que vas a pasar. Siempre reflejan lo que pasa el que está enfermo, pero no el entorno; y yo siento que me recibí de bufón porque estaba todo el día haciéndolo reír.”

Con respecto al 2016, explicó: “El año pasado fue crítico, me borré, me fui a guardar, estuvo lo de Nacho, que tuvo el final feliz de estar sano, el duelo de Paola García —nuestra coach— que había perdido a su pareja, todo lo de Cinthia Fernández (se fue a radicar al extranjero) y había fallecido mi abuela. Yo no me había permitido llorar en 2015 y el año pasado fue procesar todo eso.”

“Fueron kilómetros de llanto. Naturalmente me fui a Córdoba y dije: “Qué bien me siento manejando”, y terminé en las Cataratas. En cinco meses, manejé 45 mil kilómetros. Pasé ciudades enteras llorando, y a la siguiente riéndome. Fue una montaña rusa de emociones, de libertad, de asumirme ¡Cuántas cosas me hubiera gustado decir en el momento! La gente del interior que me conocía, me preguntaba: “¿Dónde está el loco este que se pelea con todos?” detalló Gabo Usandivaras.

Para concluir contó:“Fui madurando. Arranqué Bailando a los 20 años y era un chico sin experiencia, sin haber compartido un secundario ni un viaje de egresados, pero con una personalidad fuerte. Así que Bailando fue mi exposición ante un mundo en el que hoy, con otra madurez emocional, asumo desde otro lugar.”