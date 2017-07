¡Se destapó! Oriana Sabatini publicó una foto en topless

Oriana Sabatini (21) deslumbró a sus seguidores de Instagram al publicar una foto de un sensual topless. La actriz y cantante levantó la temperatura al publicar dicha imagen en las redes sociales ya que siempre había jugado con su costado más sexy pero nunca se había destapado así.



La hija de Catherine Fulop contó cómo hace para mantener su figura, la dieta que sigue, los jugos detox que toma y la cantidad de horas que le dedica al gimnasio y al entrenamiento. "Me mato en el gimnasio: hago tres veces boxeo, tres veces pilates, a veces cross fit y kangoo jumping que es muy divertido", contó la actriz en revista Hola! Argentina de esta semana.



"Me gusta comer bien, pero mis padres me dieron buena información sobre lo que se necesita para estar sano. Tomo jugos detox, no hago dieta, no como productos procesados", agregó Oriana, que también es noticia estos días por los rumores de affaire con el futbolista Paulo Dybala (23).

El jugador argentino se destaca en la Juventus y su compañero Gonzalo Higuaín (29) lo mandó al frente mientras el cordobés transmitía en vivo para Instagram. "Uh, Oriana Sabatini", comentó El Pipa en medio del video haciendo alusión a que la actriz se había sumado entre los seguidores de la transmisión.



"Ah, pará, le seguís dando de comer a la gente", respondió Dybala, que no disimuló el malestar por lo que había dicho su compañero antes las miles de personas que estaban viéndolo en ese momento.

Fuente: Teleshow