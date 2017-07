"AMIGOS SON LOS AMIGOS"

En el día de ayer, durante la larga sesión que se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, con motivo de tratar el Proyecto impulsado por la bancada oficialista para la expulsión del diputado Julio De Vido, por la causal de “inhabilidad moral”, tuve la oportunidad de escuchar, a través de la transmisión televisiva, gran parte de los discursos pronunciados por los legisladores presentes, y hasta por el mismísimo De Vido.





Más allá del resultado de la votación final, la que como es de público conocimiento no pudo reunir la cantidad de votos afirmativos para lograr el cometido que ese proyecto buscaba, es decir la expulsión del seno del Alto Cuerpo Legislativo Nacional de un miembro que tienen infinidad de causas pendientes con los más diversos fueros de la justicia argentina, y que dará mucho material para analizar en el transcurso de los días venideros, especialmente en lo que se refiere a si el mismo representa una derrota para “Cambiemos” o, por el contrario, como referí en la editorial de ayer, el fin último perseguido por oficialismo no era tanto la expulsión del diputado cuestionado, sino el de dejar al descubierto la manera en qué la bancada del Frente Para la Victoria y sus aliados defienden a un personaje que, aún no habiendo recibido condena por parte de la justicia, la sociedad ya lo ha sentenciado como uno de los exponentes más importantes y notorios del plan sistemático de corrupción desde el poder que se registre en la historia política de la Nación.





Entonces, tratando de que el cómputo de votos no tenga efectos en mi ánimo para hacer una lectura objetiva de la postura en que se colocaron quienes a la postre se negaron a avalar la expulsión del diputado De vido, quisiera hacer un análisis de la sesión parlamentaria, centrándome en el tema en el que giraron la mayoría de los discursos de aquellos que no suscribieron ni refrendaron la iniciativa de “Cambiemos”.





Fue notorio escuchar, repetidamente y hasta el hartazgo, cómo los legisladores del Frente Para la Victoria y sus aliados hicieron las más diversas interpretaciones de la Constitución Nacional, en especial del artículo 66 de la misma, el que reza: “Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.





En cada una de las alocuciones hechas, a lo largo de la sesión de ayer, se pudo oír la palabra “inconstitucional”, como principal fundamento para defender una postura que justificara el posterior voto por la negativa. En este sentido, lo primero que me viene a la mente son las enseñanzas recibidas en tiempos en que cursaba la asignatura “Derecho Constitucional”, como alumno de la carrera de Abogacía. Es así que, aprendí de autores de gran renombre y de expertos en la materia, que la independencia de los Poderes del Estado, que caracteriza y es pilar fundamental del sistema republicano de gobierno, al que nuestra Nación adhiere, se refiere, de manera específica, a la manera en que cada uno de los tres Poderes se desenvuelve, con absoluta autonomía. Sin embargo, de manera particular, en cada uno de estos Poderes están ínsitos facultades de los otros dos. Para ejemplificar y llevar claridad sobre este tema, nada mejor que hacerlo con ejemplos.





El Poder Ejecutivo ejerce, por atribución constitucional, la función que le es naturalmente inherente, ósea la eminentemente administrativa. No obstante, también tiene funciones legislativas, toda vez que está facultado por nuestra Carta Magna para emitir decretos, como también funciones judiciales, ya que también elabora dictámenes sobre casos concretos. De igual manera, el Poder Judicial es el encargado de aplicar la leyes, pero también elabora normas cuando de su seno emanan “acordadas” que pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico; y, además, ejerce funciones ejecutivas cuando administra su presupuesto. Finalmente, el Poder Legislativo es la institución del Estado encargada de elaborar las leyes, como función más sobresaliente. Empero, también administra su presupuesto, por lo que lo ejecutivo no le es ajeno; y asume, en un todo de acuerdo con el imperio constitucional, un rol judicial, cuando somete a “Juicio Político” a los miembros de los otros dos Poderes, como, asimismo, cuando enjuicia la conducta o capacidad de cualquiera de los legisladores que lo componen.





Por consiguiente, ese argumento de “inconstitucionalidad”, en el que muchos diputados justificaron y pretendieron fundar su voto negativo, se cae, por carecer del más elemental sustento jurídico y fáctico.





Otro de los puntos que es dable analizar de la sesión de ayer, está dado, justamente, por la direccionalidad con que todos los legisladores afines a Julio de Vido mantuvieron en sus posturas, que como expresé arriba, no fue otra que tratar de hacer una interpretación de nuestra Constitución Nacional para tachar al proyecto oficialista de “inconstitucionalidad”. Sin embargo, y pese a que el mismo fue impulsado basándose en la causal de “inhabilidad moral” del legislador, ninguno de sus pares hizo, siquiera, mención a la “honorabilidad” de aquél. Para quien puede leer entre líneas, es muy fácil darse cuenta que si se hubiera pretendido ir por ese camino, cualquiera de las argumentaciones hubiera pecado de una gravísima mendacidad, dada la cantidad de pruebas que, aún sin que las causas hayan concluido en sede judicial o, incluso, aquellas que todavía no han sido investigadas en profundidad, incriminan seriamente, casi se podría decir con una certeza total, en lo que se refiere a la autoría material y a la responsabilidad que le cabe al sospechado en algunas e imputado en otras. Es por ello que, con muy buen criterio, ninguno de los diputados se arriesgó a esgrimir defensa alguna sobre algo que, a todas luces, es indefendible, para no caer en un “berenjenal” de contradicciones, que para peor queda registrado en el diario de sesiones y luego puede ser utilizado para cualquier fin, sobre todo para demostrar de qué manera se puede llegar a proteger a un delincuente con “poder”.





Por último, como dato positivo que ésta sesión deja, tanto para uso político de “Cambiemos”, dada la proximidad temporal con la elecciones PASO, y para todos los argentinos en general, es el hecho de que, hoy por hoy, los ciudadanos de este país podemos conocer, con nombre y apellido, quienes son los representantes del pueblo de la Nación que avalan la delincuencia y la corruptela enquistada en el Poder, y quienes los que la combaten.





La queja hecha por la inmensa mayoría de legisladores que ayer impidieron con su voto negativo la expulsión de Julio De Vido del seno de la Cámara de Diputados de la Nación, en el sentido de que dando a conocer nominativamente su inclinación o rechazo al proyecto en cuestión, lo cual es de absoluta legalidad, configura un “escrache” injustificado, se contradice con el silencio de estos mismos legisladores durante la época en que las agrupaciones kirchneristas ponían pizarras en lugares públicos con afiches de periodistas y personalidad del quehacer nacional opositoras a ese régimen para que los ocasionales transeúntes le tiraran un “escupitajo” en señal de repudio a sus actos o dichos.





Estos señores nunca tuvieron en cuenta aquello que sentencia que “todo vuelve”; que si una persona se dedica a hacer el bien, ese beneficio, aunque no sea el fin que se propuso, le será devuelto de alguna manera. Y, por consiguiente, a aquellos que se dedicaron a hacer y propagar el mal, también han de beber el mismo “veneno” que durante tanto tiempo entregaron de manera tan pródiga.