El "9" quiere hacer historia

Nos merecemos bellos milagros y ocurrirían!

Que decir de la victoria del sábado? Se ganó dentro de la cancha y en la tribuna, con cada juliense alentando como nunca, durante los 105 minutos del partido (incluye entretiempo), gracias a los jugadores por haber dejado todo en la cancha y jugar como hinchas, demostrando así que el corazón, el amor y la voluntad puede mas que el profesionalismo.



Creo que después de tantas malas que pasamos era hora de poder sentir una alegría inmensa, ver a la salida del estadio, en esa cancha auxiliar de Colón, salir hinchas abrazados, emocionados, felices. Abrazos y lágrimas de padres, hijos, abuelos, hermanos, amigos, por que eso es el "9", el "9" es FAMILIA.



Que esta gran victoria del sabado sirva como estimulo para volver a unir al pueblo juliense, al barrio mas popular. Nunca jamás, nadie nos regalo nada. Cada logro, sea deportivo, institucional o de otra índole se logró por el esfuerzo y la unión de la gente, desde los cimientos del club hasta un ascenso, nuestros logros no fueron gracias al apoyo de una multicional o al robo de los ahorros de unos pobres viejos... como otros...



Ya es tiempo que dejemos de pensar en: "Aquel se robo todo" , "Aquel es un inepto, no se que hace en el club" , "Yo mientras siga éste no voy a ir mas a la cancha". Apoyemos a los que están ahora, ayudemos en lo que podamos como hinchas, dejemos de señalar y siempre intentar buscar culpables y de hacer ese "puterio" barato, tomemos el ejemplo del grupito de chicos jovenes que se mueven para sacar colectivos, para unir a los julienses y para dar una mano al club, como ahora que se esta viendo la posibilidad de realizar unas ventas para poder pintar el club y comprar ropa de concentracion para los jugadores, esos ejemplos tenemos que tomar y adoptar y no del que resta en redes sociales o con comentarios inoportunos (muchos ni son socios, ni van a la cancha), en fin, nosotros somos los dueños del club y esta en nosotros llevarlo donde lo queramos llevar, pero depende de que todos tiremos para el mismo lado.

Mas juliense que nunca, me emociono lo del sabado, eso es la familia albirroja, y vamos por mas, por mucho mas.

#HagamosHistoria

Y esta noche.. Cueste lo que cueste!!!