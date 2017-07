DIMES Y DIRETES, REPRESORES Y REPRESORETES: El pagadiós

Uno de los spots de campaña de cambiemos se centra en el slogan “Se puede”. Menciona a “Salir del cepo”, entre otros, y agrega “Pagar los juicios a los jubilados”. El oyente de la radio o el televidente recibe esto junto con la noticia de que el gobierno apeló los juicios ante la Corte Suprema, o sea que no va a pagarlos

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

Los pagará tal vez el ejecutivo que asuma en 2019 o el siguiente, y lo más probable que será a los herederos del jubilado.

Socios que discuten

El gobernador de Córdoba salió con los tapones de punta contra la entidad de Todesca: La medición de la pobreza en Córdoba “es una vergüenza” dijo. El funcionario no se quedó atrás y relajó a Schiaretti: “No puede sostener discusiones técnicas porque no tiene la formación para hacerlo”. La percepción de la ciudadanía respecto de la justeza de los números que da el oficialismo ha variado desde la asunción del gobierno macrista, declinando hacia la desconfianza a partir de una buena dosis de credibilidad inicial (encuesta del autor).

Las jubilaciones son un costo más

Algunas provincias tienen regímenes previsionales más favorables a los jubilados que el de la Nación. Para el Presidente y los funcionarios del gobierno central es demasiada plata para la clase pasiva. Para Macri, en un hogar que nombró, los viejitos estaban tan bien que, entre otras actividades, se dedicaban a ver páginas porno. “Estaban tremendos” comentó, imaginando ser gracioso.

La jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo hace poco que la economía tiene problemas porque los jubilados viven demasiado. Tal vez fomentando la excitación a través de los sitios porno, los ancianos mueran antes, pero contentos, con lo cual se matan dos pájaros de un tiro.

Una de las provincias con legislación diferente es La Pampa, a la cual la Nación no le pagó una deuda de 332 millones de pesos, en represalia por la negativa del gobierno local a reducir las jubilaciones. El gobernador Verna no se amilanó, descartando “bajar las jubilaciones actuales y futuras, ni cambiar su sistema de movilidad”. A la vez facultó al Fiscal de Estado a “iniciar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para exigir el cobro no solucionado a través de las vías administrativas y políticas”. Lo hizo a través del decreto Nº2198.

Ex todo terreno

Es exministro kirchnerista, exembajador argentino en los Estados Unidos, excandidato a Jefe de Gobierno, derrotado por Rodríguez Larreta y frustrado expretendiente a competir en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires dentro de Cambiemos. Actual candidato a diputado nacional por un espacio propio, Martín Lousteau, dijo “Los argentinos cuando tienen algún tipo de incertidumbre con respecto al futuro, van y tratan de comprar, el que puede, una pequeña garrocha para saltar esa grieta o ese problema que se les abre hacia adelante”

¿Será que la ciudadanía se está adaptando a la premisa de Esteban Bullrich, quien pregonaba que "Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla"? Los argentinos -en ciertas épocas más y en otras menos- hemos convivido largamente con la incertidumbre. Lo de que aprendan a disfrutarla es una tarea más difícil, pero quizás ahora que al ex Ministro de Educación de la Nación -electoralmente un ilustre desconocido- le toca competir nada menos que contra Cristina, se acostumbre a ella y pueda gozarla.

Buen muchacho en malas juntas

En cambio, gana certidumbre -al menos en lo que hace a su economía personal- el siniestro exministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Es que la Corte Suprema rechazó el pedido de que sea privado de la jubilación de privilegio. También el represor condenado ganó en certidumbre habitacional, ya que una vez más la justicia, que lo condenó oportunamente a prisión perpetua, volvio a negarle el beneficio de la prisión domiciliaria, garantizándole el uso de su celda, por lo menos hasta el próximo intento por devolverlo a su casa.

“Quienes conocen a Smart saben de sus elevadas cualidades morales y de su dignidad y entereza para enfrentar una tan prolongada como injusta prisión política. A sus 82 años ha tenido que sobrellevar por enésima vez la situación de prepararse para dejar su calabozo e iniciar una detención domiciliaria, para recibir un minuto antes de partir la notificación de un nuevo proceso con dictado de prisión carcelaria” se lamentó en una editorial el diario La Nación.

El mismo medio informó en su momento que “Smart fue sentenciado a la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado de Jorge Rubinstein y por la privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas de 43 personas.

El tribunal dispuso, además, que la justicia federal inicie sumarios criminales e investigue la responsabilidad de Smart en otros 30 homicidios ventilados en este juicio”.

Si es como señala la publicación mencionada, Smart es un angelito víctima solamente de algunas compañías poco recomendables como el general Camps y el comisario Etchecoklatz, condenado en el mismo juicio a similar pena.