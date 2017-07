¿Qué se hizo?! Kate Hudson apareció con un look totalmente rapado

Se la jugó. Kate Hudson abandonó su larga y característica melena rubia para pasarse al bando de las rapadas. Al parecer, la actriz está por encarar un nuevo proyecto con la cantante Sia y su personaje así lo requería.

Los paparazzis, siempre a la espera de captar fotos interesantes, la encontraron en Los Ángeles y se sorprendieron al ver su radical cambio de look. De todas formas, aún no se sabe si realmente le dijo “chau” a su pelo largo o si se trata de un truco: llamativamente, en sus últimas publicaciones de Instagram, la actriz no mostró su cabellera.