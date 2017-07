¿Qué pasa entre Fabián Cubero y Rocío Robles?

Rocío Robles viene cobrando protagonismo tras haber salido con Federico Hoppe y ahora, por su relación con Tyago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana, quien también participa en el Bailando.

Entrevistada por Pronto, la sensual morocha habló acerca de su romance con Tyago y, además, mandó al frente a Fabián Cubero, ex marido de la modelo Nicole Neumann, de quien se separó recientemente.

Estoy soltera. Con Tyago nos estamos conociendo. Cuando arrancás una relación, cada uno viene con sus cosas y al principio no sabés que va a pasar... ¿Qué busco hoy en una pareja? Divertirme y que sea una persona en la que pueda confiar", le contó a la publicación.

Luego, la periodista le preguntó a Robles si es verdad que "Fabián Cubero te está tirando los perros". Y la respuesta de Rocío fue contundente: "¿Cómo sabés eso? Sí, es verdad. Me escribió un WhatsApp con buena onda, pero no pasó nada". Y agregó: "No tengo intención de conocerlo. Se dijo que Poroto está saliendo con Barbie Vélez. No me interesa y no quiero tener ningún problema".