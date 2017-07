Carrió pide echar a De Vido por "infame traidor a la Patria"

Tras su encendida exposición cuestionando la iniciativa de la oposición para expulsarlo de la Cámara baja, el diputado Julio de Vido se retiró esta tarde del

recinto, en tanto que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lo calificó de "infame traidor a la Patria" luego de responsabilizarlo por el "saqueo de la Nación".

"Yo acuso y pido la exclusión de De vido por infame, traidor a la Patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional", sentenció Carrió.



Recordó que realizó su primera denuncia contra Julio De Vido en 2003 “cuando se le entregaron los plenos poderes” y dijo que “empezaba la matríz del saqueo de la Nación” y reiteró que el ex ministro de Planificación fue “el cajero” del ex presidente Néstor Kirchner.



La dirigente de Cambiemos reconoció que difícilmente el oficialismo logre los votos de los dos tercios de los diputados presentes en el recinto para conseguir la exclusión de De Vido, pero señaló que es "un milagro" tener la posibilidad de "denunciar este saqueo".



"Yo veo que hoy seguramente no lleguemos a los dos tercios, pero es un milagro para mí poder decirle esto acá", recalcó Carrió, que catalogó a De Vido como "el más corrupto de la historia" junto al expresidente Néstor Kirchner.

Fuente: Cadena3