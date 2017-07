Macri, en Tucumán: "Manzur se ha dedicado a agredir"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "a partir de que arrancó la campaña" electoral, el gobernador de Tucumán Juan Manzur "a lo único que se ha dedicado es a agredir y a descalificar todo lo que antes elogiaba", durante una entrevista que brindó a radio Nacional al arribar a la provincia del noroeste argentino donde hoy se reunirá con productores y participará de una actividad con precandidatos de Cambiemos.

"A partir de que arrancó la campaña, a lo único que se ha dedicado el señor Manzur es a agredir y a descalificar todo lo que antes elogiaba. No tiene ningún tipo de problema en cambiar el chip el gobernador. Cuando vuelva a comportarse de forma respetuosa, volveremos a trabajar juntos en otras iniciativas porque mi compromiso es con los tucumanos independientemente de lo que haga Manzur", sostuvo el mandatario en diálogo con la emisora al iniciar su visita a la provincia, en la que no se reunirá con el gobernador.



"He trabajado codo a codo con el gobernador y me he reunido varias veces también. Lanzamos obras sin importar que el señor Manzur pertenezca a otro partido político", recordó Macri.

Fuente: Cadena3