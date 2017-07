Unión: se presentó oficialmente a Claudio Aquino

Claudio Aquino, el tercer refuerzo de Unión, fue presentado este martes por la tarde en la sala de Conferencias del Club, donde se refirió a sus expectativas en este nuevo paso de su carrera deportiva y de la importancia de contar con Leonardo Madelón, quien lo dirigió en Belgrano de Córdoba. La entidad tatengue le compró la mitad del pase y le hizo un contrato por tres temporadas.



En el arranque de la conferencia, luego de la introducción que hizo el mánager Humberto Zucarelli, el mediocampista que viene de rescindir su contrato con Independiente se refirió a su estado físico y declaró: "Estuve entrenando por mi cuenta que no es lo mismo que hacerlo con un plantel, ahora estoy entrenando y metiéndole sabiendo que no estoy de la mejor manera".



"Estoy muy contento, ahora quiero renovar las esperanzas. Esperemos hacer un buen torneo y ojalá Unión vuelva a ser protagonismo como lo venía haciendo. Agradezco mucho el apoyo que tengo de la gente, obviamente que lo tengo que transformar dentro de la cancha, quiero agradecerle mucho al club y a la Comisión por brindarme esta oportunidad", agregó en otra parte de la charla.

Sobre el recibimiento que tuvo de parte del plantel, contó: "Por suerte me recibieron bien los chicos, se ve que es un lindo grupo. Esa fue la primera imagen, así que ojalá que se pueda mantener esa relación".

Luego, se le preguntó por el conocimiento que tiene de Madelón,a quien tuvo como entrenador en el Pirata cordobés y sentenció: "Me fui un poco triste con la salida de Leo de Belgrano, siento que le debo algo, ahora me está brindando una nueva oportunidad y espero demostrar lo que sé hacer en Unión. Es un técnico que siempre quiere mejorar al equipo. Fue el primero que trató de llevarme a Belgrano, por eso me quedó un dolor por dentro por no poder hacer nada, no lo pude respaldar dentro de la cancha. Es buena gente y trabaja muy bien".

Y sobre las otras alternativas que tuvo en el mercado de pases, dijo: "Sabía de la posibilidad de Unión, tenía otras posibilidades pero no era nada concreto. Que un club de Argentina te quiera comprar el pase es algo muy lindo, hay que tomarlo con mucha seriedad y devolverle la confianza al club que confía en mí".



También se refirió en qué posición se siente más cómodo dentro del campo de juego y dijo: "Puedo jugar de mediapunta o de enganche, donde me toque hacerlo espero poder rendir de la mejor manera".

Fuente: Uno Santa Fe