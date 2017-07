LA QUE MÁS SALE ES LA DE MUZZARELLA: índice Pizza-Prat Gay

Jugosas las noticias de estos días. Era de esperar, porque se lanzó con todo la campaña. A Juan Pueblo ya le está doliendo mucho el tujes, podría decir Mauro Viale. Pero todavía hay quienes tienen esperanzas, aunque no puedan sentarse

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

Alegría entre los amantes del fútbol: por apenas trescientos pesos mensuales se podrán ver los partidos en alta definición, y hasta incluso algunos canales más, de yapa. “Dos pizzas”, diría nuevamente Prat Gay.

Quienes más tiempo tienen para ver los partidos son los jubilados, que antes de este gobierno estaban entre quienes más se beneficiaban con la devolución del IVA, que significaba algo menos del 5% del monto de la compra. Otras dos pizzas.

Hablando de jubilados, la tan cacareada Reparación Histórica, como cantaba Cafrune recordando al Tata Juancho “se fue muriendo despacio pa' quedarse un poco más”. Algunos cobraron un plus -a veces sin pedirlo- aferrándose a aquello de que más vale pájaro en mano que cien volando. Y parece que no estuvieron tan desacertados, porque la gran mayoría de los que no aceptaron el trato y siguieron con su juicio se enteran ahora de que el gobierno va a apelar ante la Corte Suprema las sentencias que lo condenaban a pagar. Y eso implica unos cuantos años más de espera. Muchas pizzas.

El CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una dependencia del Banco Mundial, condenó al Estado argentino a pagar 320 millones de dólares -que con gastos y honorarios se van a 400 millones- por el perjuicio causado a los demandantes, la empresa española Marsans cuyo ex dueño, Gerardo Díaz Ferrán, entre rejas, cumple condena de cinco años de prisión efectiva.

Lo interesante del caso -que motivó reproches del Presidente de “inmensa torpeza y arrogancia” a los funcionarios kirchneristas que llevaron a cabo la expropiación- es desprende del hecho de que Teinver, empresa controlada por los ex dueños del grupo Marsans, e iniciador del jucio, terminó vendiendo los derechos del mismo a un fondo de inversión llamado Burford Capital Limited.

¿Quien era uno de los abogados que defendía la posición de los españoles contra la Argentina? Siro Astolfi, hoy vicepresidente de Aerolíneas Argentinas.

"Astolfi se va a pagar a él mismo la comisión por los 320 millones", twitteó la presidenta del bloque de diputados de Massa, Graciela Camaño, enojada porque funcionarios oficialistas recordaban que fue su líder -en su carácter de Jefe de Gabinete de Cristina- quien firmó el decreto de expropiación de la aerolínea de bandera. Dormir con el enemigo suele deparar amargas sorpresas al despertar.

Aerolíneas -una empresa impecable y orgullo de los argentinos- fue privatizada en 1990 -épocas menemistas- y entregada al único oferente: un consorcio liderado por Iberia. La operación estuvo plagada de corrupción. La adquirente, en el inicio, puso el precio -no pagado aún- en el pasivo de Aerolíneas, o sea que se trató de una autocompra. Luego, los nuevos propietarios vendieron los aviones, embolsaron el dinero, y tomaron las mismas aeronaves en alquiler. A eso se agregó la venta de las valiosísimas propiedades que Aerolíneas tenía en las principales ciudades de mundo. Tras pasar de manos algunas veces, la empresa terminó fundida. Cuando se decidió nacionalizarla nuevamente, su valor neto era millonariamente negativo. Argentina depositó un peso por ella, y allí comenzó el conflicto que seguramente el gobierno -como hizo con los buitres- se apresurará a terminar pagando la sentencia y llevando de paso una buena cantidad de millones de dólares a bolsillos argentinos muy cercanos a las esferas oficiales. Toda la pizzería.

Durán Barba a full

El asesor presidencial soltó una frase de las suyas “Si alguien vota por Cristina y está vinculado a la economía informal, produce o vende mercaderías con marcas falsificadas, vive de subsidios, o es parte del millón de personas vinculadas al narcomenudeo”.

Recordemos algunas previas: “Hitler era un tipo espectacular”; “Las escuchas ilegales (se refería al procesamiento a Macri por espiar a su cuñado) le importan un carajo a la gente”

El hombre tendrá muchos pelos por todo el cuerpo, pero sin duda en la lengua no.

Sin rumbo y a los tumbos

“Vamos en el rumbo correcto” declaró el Presidente:

-El Boletín Oficial anuncia una nueva toma de deuda por 800 millones de dólares.

-MilagroSala sigue presa a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales a cuyas resoluciones el Estado está obligado.

-Fuerte embestida contra el Director del Banco Central por la oposición. El gobierno quiere reemplazarlo aunque nunca votó en contra de lo que dispuso el directorio.

-Alan Iud es un abogado que concursó para ser fiscal. Fue el mejor en los exámenes y resultó quinto al combinarse esa calificación con los antecedentes. el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, pidió al senado retirar su pliego. ¿El motivo? Ser coordinador jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo.

-El dólar se disparó y el Banco Provincia tuvo que salir a apuntalar el peso.