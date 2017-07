Murió Eduardo Britos, uno de los creadores de las canciones "Mayonesa" y "Gelatina"

La movida tropical uruguaya está de luto. Anoche, a los 53 años, murió Eduardo Britos, el músico y compositor que le dio un giro rotundo a la música del país vecino, junto a su socio Alejandro Jasa, con canciones como "Mayonesa" y "Gelatina".

"No tengo palabras para devolverles el cariño, respeto y apoyo que dieron para con Eduardo, su familia y los amigos que estuvimos con él más de un tercio de su vida. En mi nombre, me tomo el atrevimiento de responder por Edu, gracias", expresó Jasa en sus redes sociales después de enterarse la dolorosa noticia.

Su cuerpo fue velado hoy durante tres horas y el sepelio se realizará mañana en el Cementerio del Norte, en Montevideo.