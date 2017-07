En medio de la fuerte volatilidad del dólar, conviene o no sacar un crédito hipotecario

Especialistas en finanzas personales coincidieron que quien logró calificar para obtener un crédito para comprar una vivienda no debe paralizarse, pero si tomar ciertos recaudos y estar preparado

Después de mucho tiempo los créditos hipotecarios volvieron a estar en auge en la Argentina, sobre todo los otorgados por los bancos oficiales. Pero la escalada del dólar en los últimos meses reinstaló la incertidumbre en el mercado hipotecario, donde los prestamos se dan en pesos, pero la viviendas se compran en billetes estadounidenses. Qué hay que saber y cómo hay que prepararse para que la actual volatilidad de la divisa no perjudique la operación de compraventa de inmuebles.

Analistas especializados en finanzas personales coincidieron que quien logró calificar para obtener un crédito hipotecario no debe paralizarse y descartar la operación ante la escalada del dólar. Pero si deberá tomar ciertos recaudos y estar preparado.



“La suba del dólar es muy sensible porque la gente que saca un crédito llega en general con el dinero justo y además los bancos están desbordados y tardan mucho en aprobar los créditos, no menos de 90 días. Esto genera un riesgo de tipo de cambio y un riesgo de que se caiga la operación porque la contraparte no puede esperar tanto”, detalló el especialista en finanzas personales, Mariano Otálora.

Sin embargo, no desaconsejó sacar un crédito, aunque advirtió: “Lo ideal sería no llegar al crédito con el dinero justo o con el préstamo justo”, destaca. “En muchos casos el banco puede darte más dinero de lo que uno necesita si el dólar sube. Por ejemplo: sí hace unas semanas atrás pedía 100.000 dólares ($ 1600.000) el que compra tenía que poner $ 320.000 (20%) y el resto el banco. Con el dólar de hoy a $ 18, el cliente deberá poner $ 360.000 pesos y el banco prestar más plata”.

“Yo recomiendo sacar un crédito igual”, destacó. Porque según explicó “si bien el dólar se está moviendo, eso no pone en peligro la compra del crédito ni la cuota”.



El especialista en finanzas personales explicó que “no existe el momento ideal. Uno está sacando un crédito a 20 o 30 años”. En tanto, destacó que “cuando el dólar sube tiene menos margen para subir”, por lo que consideró que ante la momento actual “no cambia la decisión ni la ecuación, y eso es lo importante”.



Por su parte, el economista y director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco si bien reconoció que la suba del dólar tiene efectivamente un “impacto negativo” para quienes están tramitando por estos días sacar un crédito hipotecario, tampoco desalentó la operación.

“Creo que el punto de inflexión más importante que vamos a ver sobre la política de créditos hipotecarios y que pueda tener una afectación puntual sobre la demanda, va a tener que ver con el resultado de las elecciones”, sostuvo. “Claramente si el oficialismo no sale bien parado, porque va a haber más presión cambiaria”, amplió.

“Creo que hay que mantener la cabeza fría y estar tranquilos. Quienes están por tomar una decisión de muy largo plazo, como es la de sacar un crédito para comprar una propiedad, no deben verse paralizados por esto, sino tomar algunos recaudos”.

“ Si está el crédito disponible, uno tiene que mirar un poco más allá del corto plazo coyuntural”, insistió.



Burzaco, por otra parte se refirió a quienes ya tienen un crédito UVA que está atado a la inflación: “Si efectivamente esta suba del dólar se traslada a los precios, en definitiva esto va a terminar indexando más inflación al crédito y va aumentar la deuda que se debe”.

“Ese impacto puede ser el más perjudicial para quienes tomaron ese tipo de crédito con cierta expectativa”, concluyó.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, su presidente Alejandro Bennazar, indicó que “frente a la suba del dólar no disminuyeron las consultas de interesados que buscan adquirir una propiedad través de un crédito hipotecario”. Aunque reconoció q la incertidumbre que genera la volatilidad de la divisa, dilata entre una semana y quince días la concreción de la operación, como consecuencia de la especulación.

En tanto, indicó que la Cámara está en busca de un consenso para solicitar que "se tomen medidas, teniendo en cuenta está situación", para evitar en un corto plazo una merma en las operaciones inmobiliarias a través de créditos.

