Lizy Tagliani mostró su pasaporte y bromeó sobre su verdadero nombre

Lizy Tagliani bromeó con su pasaporte nuevo, ya que se lo entregaron con su nombre real, Edgardo Luis Rojas. Sin embargo, ella sostuvo que nunca quiso cambiarse el nombre que su madre le puso al nacer.

La cómica decidió seguir con el humor a través de Twitter y publicó una foto de su nuevo documento de identidad para salir del país y tiene los nombres verdaderos, de hombre.

“Algo anda mal. Foto de mina, nombre de tipo…muy pronto un viaje inesperado a pura risa”, sostuvo, graciosa, en su cuenta del pajarito. De esta manera, sorprendió a todos con su decisión de no querer cambiarse de nombre.

“No me lo hice porque no lo necesito, no me dan ganas. No me modifica, es una ley, no es que si lo hago marco precedentes y puedo ayudar a otras chicas. Capaz que si servía antes, lo hubiera hecho, ahora no veo por qué”, explicó la humorista al portal Teleshow.