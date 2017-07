Randazzo: "Expulsar a De Vido del Congreso sería un antecedente peligroso"

Florencio Randazzo, precandidato a senador nacional por el frente Cumplir, participó del ciclo de entrevistas del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP), donde analizó diversos temas de actualidad, como los proyectos para expulsar a Julio De Vido de la Cámara de Diputados, el presente del peronismo, la figura de Cristina Kirchner y la crisis en que vive Venezuela.

Entrevistado por Daniel Hadad, fundador de Infobae, el ex ministro del Interior consideró que "expulsar a De Vido del Congreso sería un antecedente peligroso" y que el futuro del ex ministro de Planificación del kirchnerismo debe ser resuelto por la Justicia.

"No soy legislador. Seguramente que políticamente lo más conveniente sería decir que se vaya. Yo no estoy tan seguro que esa sea la actitud que tenga que tener el parlamento, porque la que juzga las actitudes de los funcionarios es la Justicia", sostuvo Randazzo, en referencia a la posible separación del cargo del actual diputado nacional del Frente para la Victoria.

Randazzo opinó que el camino que debería tomar De Vido es el de renunciar a los fueros y pedir ser investigado por la Justicia. "Hay que tener cuidado con el oportunismo político porque va a generar un antecedente que puede ser absolutamente peligroso", indicó.

En otro tramo de la entrevista, el precandidato a senador hizo alusión a la violenta situación que atraviesa Venezuela, donde ya murieron cien personas como consecuencia de la represión del régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro contra las manifestaciones de la oposición.

"Hay una irracionalidad total del gobierno de Maduro y de la oposición. Hay una combinación perversa para el pueblo venezolano. Hay una violencia de los dos lados y en el medio, de rehén, la tienen a la sociedad", afirmó Randazzo y agregó: " Hay cientos de muertos. Es una verdadera locura".

El ex funcionario del kirchnerismo señaló que el conflicto venezolano debe "resolverse racionalmente y protegiendo al conjunto de la sociedad". En esa línea, dijo que no está de acuerdo con la forma de actuar del gobierno de Maduro, aunque pidió "tener una lectura equilibrada".

En tanto, el ex ministro reconoció, tal como lo había hecho ante la DAIA, que el memorándum firmado con Irán por el kirchnerismo "fue un error", pero aseguró no tener dudas "de las buenas intenciones" de la ex presidente "para tratar de esclarecer lo que sucedió" con el atentado a la AMIA. "No nos sirvió el memorándum. Generó confusión", precisó.

Por otra parte, hizo referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida en su departamento de Le Parc el 18 de enero de 2015. "Con Nisman va a pasar lo mismo que con la Embajada de Israel y la AMIA. Va a ser difícil que se sepa lo que pasó", afirmó.

En cuanto a la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, Randazzo aseguró que una de las principales diferencias que mantiene con Cristina Kirchner es que la ex mandataria cree que el líder de Cambiemos "ganó por las promesas que hizo y no cumplió", mientras que él cree que triunfó por los errores del kirchnerismo.

Fuente: Infobae